Swan beschleunigt mit einer Series B-Finanzierungsrunde in Höhe von 37 Millionen Euro die Expansion in Europa



13-Sep-2023 / 08:00 CET/CEST

Das Investment durch das renommierte Venture Capital-Unternehmen Lakestar unterstreicht das Vertrauen in Swans Banking-as-a-Service-Technologie (BaaS)

Swan will verstärkt den Großkundenmarkt ansprechen Berlin, 13. September 2023 – Swan, eines der führenden europäischen Unternehmen im Bereich Embedded Finance, hat erfolgreich eine Series B-Finanzierungsrunde abgeschlossen. Damit fließt dem stark wachsenden Fintech 37 Millionen Euro frisches Kapital zu. Leitinvestor der Runde ist Lakestar, ein auf Fintechs spezialisiertes Venture Capital-Unternehmen. Zu den weiteren Investments des renommierten Risikokapitalgebers Lakestar zählen unter anderem Revolut und SoFi. Auch die Bestandsinvestoren Accel und Creandum haben sich an der Finanzierungsrunde beteiligt.



Die Mittel aus der Finanzierungsrunde unterstützen die nächste Phase von Swans kontinuierlicher Internationalisierung – so ist der Marktstart in den Niederlanden noch für dieses Jahr geplant, im Frühjahr 2024 folgt Italien. Das Unternehmen ist im vergangenen Jahr bereits in ganz Europa zügig gewachsen und hat im Rahmen seiner Lokalisierungsstrategie Niederlassungen in Frankreich, Deutschland und Spanien gegründet. Ebenso bietet das Unternehmen nun auch lokalisierte IBANs in den entsprechenden Märkten an. In Deutschland vertrauen nur ein Jahr nach Marktstart bereits 16 Kunden aus so unterschiedlichen Branchen wie Finanzdienstleistungen, Mobilität oder Gesundheitswesen auf die Dienstleistungen von Swan, darunter Ride.Capital, Pile Capital und getmomo. Damit ist Deutschland der am schnellsten wachsende Markt für Swan. Insgesamt betreut Swan inzwischen über 100 Kunden, bietet seine Produkte in 30 europäischen Ländern an und hat bislang Transaktionen im Wert von über 7 Milliarden Euro abgewickelt. Um dieses anhaltende Wachstum unterstützen zu können, wird sich die Zahl der Mitarbeiter von Swan von derzeit rund 150 in den nächsten zwei Jahren voraussichtlich weiter erhöhen.



Neben der europäischen Expansion unterstützt das frische Kapital Swans Strategie, den Großkundenmarkt zu erschließen. Swan arbeitet bereits mit großen, multinationalen Organisationen wie Carrefour zusammen, die im vergangenen Jahr ein erfolgreiches Cashback-Projekt abgeschlossen haben, und wird seine Kompetenzen in diesem Bereich durch die Einführung neuer Produktlinien, die auf größere Organisationen zugeschnitten sind, vertiefen. Dazu gehören weitere Methoden des Zahlungseinzugs wie Lastschriftverfahren und Kartenzahlungen sowie zusätzliche Möglichkeiten der Kreditvergabe. Die neuen Produktlinien werden es Swan auch ermöglichen, neue Branchen wie die Reise- und Versicherungsbranche und B2B-Marktplätze zu bedienen und die bestehende Produktpalette zu ergänzen, die bereits von Kunden in 16 verschiedenen Branchen genutzt wird.



Mit seinen Dienstleistungen liegt Swan voll im Trend: Schätzungen zufolge wird der Markt für eingebettete Finanzdienstleistungen bis 2029 ein Volumen von 384,8 Milliarden US-Dollar erreichen1, mittelfristig sollen 40 Prozent aller Finanzdienstleistungen über Embedded Finance-Lösungen abgewickelt werden2.



„Das Geheimnis unseres Erfolgs ist die Einfachheit und Skalierbarkeit unserer Technologie“, sagt Nicolas Benady, CEO und Mitgründer von Swan. „Unsere Kunden profitieren von der einfachen Handhabung und Integration von Finanzprodukten in ihre Systeme, teilweise innerhalb von nur wenigen Tagen. Mit der

Unterstützung von Lakestar als einem weiteren renommierten VC-Investor können wir unsere Technologie und ihre Vorteile Unternehmen jeder Größe und in allen Sektoren zugänglich machen und so die Zukunft der Finanzdienstleistungen mitgestalten.“



Leitinvestor Lakestar ist stolz darauf, in visionäre Gründer zu investieren und das europäische Tech-Ökosystem zu fördern, insbesondere durch die Unterstützung von Teams mit multinationalen, paneuropäischen Ambitionen. Das Venture Capital-Unternehmen verfügt über umfangreiches Fachwissen in den Bereichen Fintech, Climate Tech und Deep Tech. Im Zuge des Investments wird Georgia Watson, Principal bei Lakestar, Mitglied des Management Boards von Swan.



„Ich freue mich sehr, Mitglied im Vorstand eines Unternehmens zu werden, das sich so schnell als Vorreiter im Bereich Embedded Finance etabliert hat“, sagt Georgia Watson, Principal bei Lakestar. „Heutzutage stehen Unternehmen unter zunehmendem Druck, nicht nur neue Einnahmequellen zu erschließen, sondern auch Finanzprodukte genau dort anzubieten, wo der Nutzer sie braucht. Swan macht dies möglich und zeigt ein enormes Potenzial, dieses Angebot über verschiedene Märkte und Branchen hinweg zu skalieren.“



Diese neue Finanzierungsrunde knüpft an die erfolgreiche Serie-A-Finanzierungsrunde an, bei der 2021 von Accel, Creandum und weiteren Geldgebern 16 Millionen Euro eingeworben wurden.



Über Swan

Swan wurde 2019 gegründet und ist ein europäischer Fintech- und Innovationsführer im Bereich Embedded Finance. Banking-as-a-Service (BaaS) von Swan ist der einfachste Weg für Unternehmen, Bankfunktionen einzubetten. Über die einfachen APIs von Swan können europäische Unternehmen Bankdienstleistungen (Konten, Karten und IBANs) schnell und einfach in ihr eigenes Produkt integrieren. Das Fintech verarbeitet monatlich über 200 Millionen Euro an Transaktionen für mehr als 100 Unternehmen in zehn europäischen Ländern. Swan beschäftigt über 150 Mitarbeiter und wird von den Fintech-Experten und erfahrenen Unternehmern Nicolas Benady, Nicolas Saison und Mathieu Breton geleitet. Das Unternehmen wurde zusammen mit dem Startup-Studio eFounders gegründet und hat Wachstumskapital von führenden VC-Investoren wie Creandum, Accel und Lakestar erhalten.



Über Lakestar

Lakestar ist eine der führenden pan-europäischen Risikokapitalgesellschaften. Lakestar hat es sich zur Aufgabe gemacht, bahnbrechende Unternehmen zu finden, zu finanzieren und wachsen zu lassen, die durch Technologie ermöglicht und von außergewöhnlichen Unternehmern in Europa und darüber hinaus gegründet werden. Die Branchenexpertise von Lakestar umfasst mehr als ein Jahrzehnt an Investitionen in Fintechs, bei denen das Team das Privileg hatte, Partnerschaften mit Revolut, Blockchain.com, Alan, Opendoor, Cedar, Oscar, Public.com, SoFi, Uncapped, Rhino, Yapily und ZEBEDEE einzugehen. Seit der Auflegung seines ersten Fonds im Jahr 2012 verwaltet Lakestar ein Gesamtvolumen von über 2,8 Milliarden Euro in drei Frühphasenfonds und einem Wachstumsfonds.



Das Team berät und unterstützt die Portfoliounternehmen aktiv in den Bereichen Marketing, Rekrutierung, Technologie, Produktentwicklung und Regulierung und begleitet die Gründer von der Seed- über die Früh- und Wachstumsphase bis zum Exit. Als langjähriger Verfechter der digitalen Souveränität Europas ist Lakestar in London, Berlin und Zürich mit einem Team von 60 talentierten Mitarbeitern aus 18 Ländern vertreten. Besuchen Sie Lakestar auf LinkedIn und im Internet.



