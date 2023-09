Aktualisierte Konjunkturprognosen für Eurozone, UK und USA vom 15.09.2023

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am 15. September werden in der Eurozone, dem Vereinigten Königreich (UK) und in den USA folgende Konjunkturdaten erwartet:

Prognose Vorwert EUROZONE 08.45 Uhr Frankreich Verbraucherpreise HVPI August Monatsvergleich +1,1 +1,1* Jahresvergleich +5,7 +5,7* 10.00 Uhr Italien Verbraucherpreise HVPI August +5,5 +5,5* 11.00 Uhr Eurozone Handelsbilanz Juli (Mrd Euro) Saisonbereinigt --- 12,5 Unbereinigt --- 23,0 GROSSBRITANNIEN --- Keine marktbewegenden Daten erwartet --- USA 14.30 Uhr Einfuhrpreise, Aug Monatsvergleich +0,3 +0,4 Jahresvergleich -2,9 -4,4 Empire-State-Index, Sept -10,0 -19,0 (in Pkt) 15.15 Uhr Industrieproduktion, Aug +0,1 +1,0 Kapazitätsauslastung, Aug 79,3 79,3 16.00 Uhr Konsumklima Michigan, Sept 69,0 69,5 (vorläufig, in Pkt)

*Erstschätzung

(Jeweils in Prozent, soweit nicht anders angegeben.)

/jsl/