Anleger nach EZB-Entscheid vorsichtig optimistisch

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Nach dem Zinsentscheid der EZB zeigen sich die Anleger an den Aktienmärkten vorsichtig optimistisch.

Der deutsche Leitindex Dax drehte ins Plus und notierte 0,2 Prozent höher bei 15.684 Zählern. Sein europäisches Pendant, der EuroStoxx50, rückte um ein halbes Prozent auf 4244 Punkte vor.

Die Europäische Zentralbank (EZB) beschloss auf ihrer ersten Zinssitzung nach der Sommerpause, die Schlüsselsätze wie im Juli erneut um einen viertel Prozentpunkt auf 4,00 nach zuvor 3,75 Prozent zu erhöhen. Gleichzeitig senkte sie ihre Inflationsprognose für 2025 und den Ausblick für das wirtschaftliche Wachstum der Euro-Zone in den Jahren 2023 bis 2025. Die Währungshüter versuchen, mit Zinserhöhungen die Teuerungsrate zu dämpfen, ohne dabei die Wirtschaft abzuwürgen. "So, das war's wohl. Die EZB vollzieht heute noch einen Zinsschritt, in Anbetracht der wirtschaftlichen Risiken wird dies aber die letzte geldpolitische Straffung gewesen sein", kommentierte Thomas Gitzel, Chefökonom der VP Bank.

Die Erwartung, dass die US-Notenbank Fed bei ihrer nächsten Sitzung am 20. September eine Zinspause einlegt, sorgte zugleich für gute Stimmung bei den Anlegern an der Wall Street. Die Futures für die wichtigsten US-Indizes lagen im Plus.

EURO UNTER DRUCK - ÖLPREISE STEIGEN NACH IEA-PROGNOSE

Der Euro verbilligte sich um ein halbes Prozent auf 1,0677 Dollar. Der Dollar-Index rückte im Gegenzug um 0,4 Prozent auf 105,214 Punkte vor.

Eine pessimistische Prognose der Internationalen Energieagentur (IEA) zur globalen Rohölversorgung führte wiederum dazu, dass sich die Nordsee-Sorte Brent und die leichte US-Sorte WTI um jeweils rund 1,5 Prozent auf 93,12 beziehungsweise 89,81 Dollar pro Barrel (159 Liter) verteuerten. Öl war damit so teuer wie seit November 2022 nicht mehr.

Die von Saudi-Arabien und Russland bis Ende 2023 verlängerten Ölförderkürzungen würden im vierten Quartal zu einem erheblichen Marktdefizit führen, warnte die IEA am Mittwoch. Gleichzeitig blieben die Aussichten für den globalen Verbrauch im laufenden und im kommenden Jahr weitgehend unverändert. Auch die Nachfrage in China, dem größten Ölimporteur der Welt, bleibe trotz seines wirtschaftlichen Abschwungs "erstaunlich konstant". Dabei werde jede weitere abrupte Abschwächung der Industrietätigkeit und der Ölnachfrage in der Volksrepublik wahrscheinlich auf die ganze Welt übergreifen. "China ist die wichtigste Wildcard", hieß es im IEA-Bericht.

DEUTSCHE UND CHINESISCHE AUTO-AKTIEN GERATEN UNTER RÄDER

Auf der Unternehmensseite standen vor allem die Papiere der Autobauer im Fokus. Die Warnung Chinas vor negativen Auswirkungen durch die EU-Ermittlungen im E-Automarkt belastete die Titel an den europäischen Aktienmärkten. Im Dax zählten Volkswagen, Mercedes Benz, BMW und Porsche mit Abschlägen von ein bis zwei Prozent zu den größten Verlierern. Auch die Aktien chinesischer E-Autos gerieten unter die Räder.

An der Londoner Börse machte ein trüber Ausblick dem E-Commerce-Einzelhandelsunternehmen THG zu schaffen. Die Aktien rauschten um mehr als 20 Prozent in die Tiefe. Das Unternehmen erwartet, dass der Jahresumsatz unverändert bleiben oder bis zu fünf Prozent sinken dürfte. Im April hatte THG noch ein niedriges bis mittleres einstelliges Wachstum prognostiziert.

In den USA warteten die Anleger auf den Börsengang des Chip-Designers Arm. Die Aktien anderer Halbleiter-Konzerne wie Nvdia, Micron und AMD gewannen vorbörslich zwischen 0,7 und 1,2 Prozent.

(Bericht von Zuzanna Szymanska und Daniela Pegna, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)