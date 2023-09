APA ots news: Erhöhung des Basis- und Referenzzinssatzes der OeNB

Wien (APA-ots) - Aufgrund des vom EZB-Rat am 14. September 2023 gefassten geldpolitischen Beschlusses, den Hauptrefinanzierungszinssatz per 20. September 2023 auf 4,50 Prozent zu erhöhen, wird der Basiszinssatz mit Wirkung 20. September 2023 von derzeit 3,38 Prozent auf 3,88 Prozent angehoben. Aufgrund des vom EZB-Rat am 14. September 2023 gefassten geldpolitischen Beschlusses, die Spitzenrefinanzierungsfazilität per 20. September 2023 auf 4,75 Prozent zu erhöhen, wird der Referenzzinssatz mit Wirkung 20. September 2023 von derzeit 4,50 Prozent auf 5,00 Prozent angehoben. Weitere Informationen zu Zinssätzen und Wechselkursen finden Sie auf der Website der OeNB unter: https://bit.ly/3THUqC9 Rückfragehinweis: Oesterreichische Nationalbank Dr. Christian Gutlederer Pressesprecher (+43-1) 404 20-6900 christian.gutlederer@oenb.at www.oenb.at Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/156/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0171 2023-09-14/15:47