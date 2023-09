Belgien prüft Apples iPhone 12 auf Gesundheitsrisiken

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Brüssel/Paris (Reuters) - Belgien will die Strahlenwerte des iPhone 12 von Apple genauer unter die Lupe nehmen.

"Es ist meine Pflicht, für die Sicherheit aller Bürger zu sorgen", sagte Belgiens Staatssekretär für Digitalisierung, Mathieu Michel, am Donnerstag. Bereits am Vorabend habe sich Michel an die belgische Regulierungsbehörde BIPT gewandt, um eine Analyse der potenziellen Gefahren des Modells anzufordern. Zudem habe er darum gebeten, zu einem späteren Zeitpunkt alle Smartphones des US-Technologiekonzerns sowie die Geräte anderer Hersteller zu überprüfen.

Frankreich hatte am Mittwoch einen Verkaufsstopp des iPhone 12 angeordnet, nachdem die nationale Strahlenaufsicht ANFR bei ihren Tests eine Überschreitung der Grenzwerte festgestellt hatte. Dem Konzern droht ein landesweiter Rückruf. Der Bundesnetzagentur (BNetzA) zufolge wäre eine solche Entscheidung richtungsweisend für die restlichen EU-Staaten. Sollte es soweit kommen, werde die deutsche Behörde vergleichbare Maßnahmen prüfen. Auch die niederländische Digital-Aufsichtsbehörde befasst sich nach eigenen Angaben mit der Angelegenheit und wird Apple um eine Erklärung bitten. Es bestehe jedoch kein akutes Sicherheitsrisiko. Das italienische Industrieministerium beobachte die Situation ebenfalls, werde aber vorerst keine Maßnahmen ergreifen.

Forscher haben in den vergangenen zwei Jahrzehnten eine Vielzahl von Studien durchgeführt, um die Gesundheitsrisiken von Handys zu bewerten. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO wurden keine schädigenden Auswirkungen durch die Nutzung von Mobiltelefonen festgestellt.

Apple werde die französischen Maßnahmen anfechten. Das 2020 auf den Markt gebrachte iPhone 12 entspreche den Strahlenstandards und sei von mehreren internationalen Gremien als konform zertifiziert worden.

