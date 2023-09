Chinas Notenbank bietet Geldhäusern mehr Spielraum bei Kreditvergabe

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Peking (Reuters) - Angesichts der anhaltenden Wirtschaftsflaute gibt Chinas Notenbank (PBoC) den Banken mehr Spielraum bei der Kreditvergabe.

Die Währungshüter beschlossen am Donnerstag, den Reservesatz für Geschäftsbanken (RRR) um einen Viertelprozentpunkt zu senken - und zwar ab dem 15. September. Ausnahmen gelten nur für jene Finanzinstitute, die einen Mindestreservesatz von fünf Prozent eingeführt haben. Es ist bereits die zweite Senkung dieses Schlüsselsatzes in diesem Jahr. Die PBoC stützt damit die maue Konjunktur: Je geringer der RRR ist, desto mehr Spielraum haben die Banken zur Vergaben von Darlehen.

Die Zentralbank hatte die schleppende Konjunktur im August mit einer an den Finanzmärkten als eher halbherzig gewerteten Zinssenkung anzuschieben versucht. Die Konjunktur kommt jedoch insgesamt nicht so in Gang, wie von der Regierung in Peking nach der Aufhebung der strikten Corona-Restriktionen gegen Ende vorigen Jahres erhofft. China leidet unter der schwachen Auslandsnachfrage - der Exportmotor stottert. Hinzu kommt eine steigende Arbeitslosigkeit und ein schwächelnder Konsum. Die Regierung hat bereits mehrere Konjunkturspritzen gesetzt - von der Ankurbelung der Nachfrage von Autos und Haushaltsgeräten über die Lockerung einiger Immobilienbeschränkungen bis hin zur Unterstützung des Privatsektors.

