Dax zur Eröffnung höher erwartet

Frankfurt (Reuters) - Am Freitag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten.

Am Donnerstag hatte er ein Prozent fester bei 15.805 Punkten geschlossen. An der Wall Street ging es ebenfalls bergauf.

In die Höhe trieb die Börsen die Hoffnung, dass die Zinserhöhung der EZB am Donnerstag zunächst die letzte gewesen sein könnte. Die Aussicht auf ein Ende der geldpolitischen Straffung in Europa verstärkte auch die Zinsgipfel-Erwartungen der US-Anleger. "Wenn eine große Zentralbank beschließt, den Fuß vom Gas zu nehmen, machen alle mit", erklärte Michael Green, Chefstratege beim Vermögensverwalter Simplify. "Es herrscht im Moment das allgemeine Gefühl, dass der Zinserhöhungszyklus vorerst abgeschlossen ist."

In den Mittelpunkt rücken zum Wochenschluss Konjunkturdaten. Aus den USA stehen die Daten zu den Außenhandelspreisen und zur Produktion in der Industrie im August an. In China zeigten die Zahlen zur Industrieproduktion sowie zu den Einzelhandelsumsätzen, dass die Erwartungen der Analysten weit übertroffen wurden. Dies könnte darauf hindeuten, dass die jüngsten Maßnahmen zur Stützung der ins Stocken geratenen Konjunktur, einschließlich der Immobilienförderung, erste Früchte tragen.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.805,29

Dax-Future

15.908,00

EuroStoxx50

4.279,75

EuroStoxx50-Future

4.316,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

34.907,11 +1,0 Prozent

Nasdaq

13.926,05 +0,8 Prozent

S&P 500

4.505,10 +0,8 Prozent

Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung

Nikkei

33.602,86 +1,3 Prozent

Shanghai

3.135,31 +0,3 Prozent

Hang Seng

18.347,02 +1,7 Prozent

