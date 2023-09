EQS-News: Pyrum Innovations AG und Thermo Lysi SA planen Bau einer Recyclinganlage in Griechenland

EQS-News: Pyrum Innovations AG / Schlagwort(e): Vertrag

Pyrum Innovations AG und Thermo Lysi SA planen Bau einer Recyclinganlage in Griechenland



14.09.2023 / 08:00 CET/CEST

Pyrum Innovations AG und Thermo Lysi SA planen Bau einer Recyclinganlage in Griechenland Vertrag zur Planung einer neuen Anlage wurde unterzeichnet Dillingen / Saar, 14. September 2023 – Die Pyrum Innovations AG („Pyrum“, das „Unternehmen“, ISIN: DE000A2G8ZX8) hat bereits Vorgespräche mit Thermo Lysi SA für die Entwicklung einer neuen Anlage für das Recycling von Altreifen in Griechenland aufgenommen. Pyrum hat sich bereit erklärt, alle erforderlichen Planungen durchzuführen, die für die Erteilung der nach griechischem Recht erforderlichen Baugenehmigungen für die neue Anlage erforderlich sind, die etwa 140 km nördlich von Athen errichtet werden soll. Die Anlage wird eine Kapazität von 20.000 Tonnen Altreifen pro Jahr haben und ist damit in der Lage, fast die Hälfte der gesamten Altreifenmenge in Griechenland abzudecken – im Land fallen jährlich etwa 45.000 Tonnen Altreifen an. Das neue Werk wird dazu beitragen, diese Altreifen nachhaltig zu recyceln und wertvolle Ressourcen zurückzugewinnen. Pascal Klein, CEO der Pyrum Innovations AG: „Wir freuen uns darauf, dieses wegweisende Projekt in Griechenland gemeinsam mit Thermo Lysi SA zu realisieren. Die Beauftragung des Entwurfs und aller notwendigen Arbeiten für die Erteilung der Baugenehmigung unterstreicht das Vertrauen und die Verbindlichkeit, die uns Thermo Lysi SA entgegengebracht hat. Zusammen werden wir die Voraussetzungen für den Bau einer hochmodernen Recyclinganlage prüfen, um die Herausforderungen der Altreifenentsorgung in Griechenland zu bewältigen und einen wichtigen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft zu leisten.“ Im Rahmen dieser Prüfung hat sich Pyrum bereit erklärt, das Basic Engineering durchzuführen sowie Teile der Genehmigungsunterlagen für das neue Werk zu erstellen. An dem Standort für das geplante Werk befindet sich bereits ein bestehendes Reifenrecyclingwerk mit einer Shredderanlage. Dadurch können Synergieeffekte bei der Konzeption und der künftigen Umsetzung der neuen Anlage genutzt werden. Das Grundstück, auf dem die neue Anlage gebaut werden soll, bietet außerdem ausreichend Platz für eine zukünftige Kapazitätserweiterung. Die Vereinbarung mit Thermo Lysi SA stärkt die umfangreiche und vielversprechende Pipeline für den Bau von Pyrolyseanlagen auf der Basis der Pyrum-Technologie in Europa. Dieses Projekt ist das erste außerhalb Deutschlands. Das Unternehmen hat in letzter Zeit mehrere Absichtserklärungen mit verschiedenen Unternehmen für gemeinsame Projekte unterzeichnet. Darüber hinaus hat Pyrum bereits mit der Vorbereitung der Genehmigungsunterlagen für eine weitere eigene Anlage in Homburg, Deutschland, begonnen, deren Baubeginn für Ende dieses Jahres geplant ist. Auch hier geht Pyrum aufgrund der laufenden Finanzierungsgespräche davon aus, dass die Finanzierung bis zur Einreichung der Genehmigungsanträge vollständig abgeschlossen sein wird. Über die Pyrum Innovations AG Die Pyrum Innovations AG ist mit ihrer patentierten Pyrolysetechnologie im attraktiven Recyclingmarkt für Altreifen tätig. Pyrums Pyrolyseprozess funktioniert dabei weitgehend energieautark, spart gemäß dem Fraunhofer Institut deutlich mehr CO2-Emissionen ein als die heute üblichen Recyclingverfahren von Altreifen – insbesondere gegenüber der Verbrennung in Zementwerken – und produziert aus den als Inputstoffen genutzten Abfällen neue Rohstoffe wie Pyrolyseöl, Gas und recycelten Industrieruß (recovered Carbon Black - rCB). Somit schließt Pyrum den Wertstoff-Kreislauf und verfolgt ein nachhaltiges Geschäftsmodell. Als Vorreiterin hat die Pyrum Innovations AG bereits 2018 als erstes Unternehmen im Bereich Altreifen-Recycling für das hergestellte Pyrolyseöl die REACH-Registrierung der Europäischen Chemikalienagentur ECHA erhalten. Damit ist das Öl als offizieller Rohstoff anerkannt, der in Produktionsprozessen eingesetzt werden kann. Darüber hinaus hat Pyrum für das Pyrolyseöl und das rCB die ISCC PLUS-Zertifizierung erhalten. Beide Produkte gelten somit als nachhaltig und als erneuerbare Rohstoffe. Zudem hat Pyrum für sein Umweltmanagementsystem die ISO 14001- und für sein Qualitätsmanagement die ISO 9001-Zertifizierung erhalten. Diese Erfolge wurden ebenfalls von internationalen Experten der Reifenindustrie anerkannt. So wurde Pyrum bei den erstmals verliehenen Recircle Awards in der Kategorie Best Tyre Recycling Innovation ausgezeichnet und für den großen Preis des Mittelstandes vom Bundesland Saarland nominiert. www.pyrum.net Kontakt IR.on AG

Frederic Hilke

Tel: +49 221 9140 970

E-Mail: pyrum@ir-on.com Pyrum Innovations AG

Dieselstraße 8

66763 Dillingen / Saar

E-Mail: presse@pyrum.net

