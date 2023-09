Grüne pochen auf Investitionsschub - Kurswende bei CO2-Speicherung

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die Grünen wollen sich bei der Europawahl im Juni 2024 für ein großangelegtes Investitionsprogramm einsetzen und die Energiepolitik in der EU stärker verzahnen.

Es brauche eine Infrastrukturunion aus klimafreundlichen Wasserstoffnetzen, Glasfaserleitungen, Stromtrassen, Schienen, Windparks und Solarpanelen, heißt es im vorläufigen Wahlprogramm der Partei, das der Bundesvorstand am Donnerstag in Berlin vorstellte. Im Stromnetz sollten insbesondere die Verbindungen zwischen den EU-Staaten massiv ausgebaut werden. "Damit all das gelingt, schlagen wir ein großes Investitionsprogramm vor." Ein konkretes Volumen wurde allerdings nicht genannt. "Wir können uns Investitionsstaus auf diesem Kontinent nicht leisten", sagte Co-Parteichef Omid Nouripour.

Der Entwurf des Bundesvorstands soll nun innerhalb der Partei diskutiert werden. Änderungsanträge sind noch in den nächsten fünf Wochen möglich. Co-Chefin Ricarda Lang sagte, der Vorstand habe seine Akzente und Schwerpunkte gesetzt. Das endgültige Programm soll bei einem Parteitag vom 23. bis 26. November in Karlsruhe beschlossen werden. Dort soll auch die Spitzenkandidatin für die Europawahl gekürt werden. Im Gespräch dafür ist die Co-Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Europa-Parlament, Terry Reintke.

VORSTAND TRIFFT BASIS - "ES WIRD SICHER SPANNEND"

Ein strittiger Punkt dabei dürften Formulierungen werden, mittels neuen Technologien CO2 zu speichern und zu nutzen, was die Partei lange abgelehnt hat. Bundeswirtschaftsminister und Vize-Kanzler Robert Habeck, früher selbst Co-Chef der Grünen, will dies nun ändern. Die Technik ist bislang noch verboten in Deutschland, wird aber anderswo genutzt, etwa in Norwegen. Die Debatte müsse geführt werden, sagte Nouripour. Auf die sogenannte CCS-Technik (Carbon Capture and Storage) könne nicht mehr per se verzichtet werden. "Es wird sicher spannend", so Nouripour mit Blick auf den Parteitag.

Im Wahlprogramm wird argumentiert, dass es in einigen Bereichen auch in Zukunft CO2-Emissionen geben werde, etwa in der Zementindustrie. "In diesen Bereichen wollen wir technologische Chancen nutzen und das CO2 direkt bei der Produktion abscheiden, speichern und gegebenenfalls nutzen. Wo nötig, soll dies aktiv gefördert werden." Ziel sei, einen europaweit einheitlichen Regulierungsrahmen zu schaffen, inklusive gemeinsamer CO2-Speicher.

Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger sagte, es sei gut, dass die Grünen beim Thema CCS umdächten. "Denn um den Klimawandel entschieden zu bekämpfen, müssen wir auch auf Technologien zur Abscheidung und Speicherung von CO2 setzen. Der Export von CO2 in Partnerländer wie Norwegen allein ist dabei keine dauerhafte Lösung", so die FDP-Politikerin. "Wir müssen jetzt den gesetzlichen Rahmen schnellstmöglich anpassen, um die CCS-Technologie in die Anwendung zu bringen."

Lang sagte, Klimaschutz könne aber nicht nur mit neuen Technologien funktionieren. Es müssten natürliche und technische Prozesse genutzt werden, um der Atmosphäre CO2 wieder zu entziehen. Wälder und Moore seien effiziente und natürliche CO2-Speicher. "Gleichzeitig wollen wir die Potenziale technischer Negativ-Emissionen wie die CO2-Entnahme aus der Luft oder Bioenergie mit CO2-Speicherung in der Anwendung prüfen und an Pilotprojekten evaluieren", heißt es im Wahlprogramm. Es brauche klare Ziele in der EU für solche Negativ-Emissionen.

