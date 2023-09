Lukaschenko in Russland zu Treffen mit Putin eingetroffen

SOTSCHI (dpa-AFX) - Kurz nach seinem Treffen mit dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong Un berät sich Russlands Präsident Wladimir Putin auch mit dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko. Dieser traf am Donnerstag in der russischen Stadt Sotschi ein, wie belarussische Staatsmedien berichteten. In Putins Residenz am Schwarzen Meer sollen am Freitag die Gespräche stattfinden.

"Belarus ist unser engster Verbündeter, die Staatsoberhäupter treffen sich regelmäßig", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Allein in diesem Jahr ist es das siebte Treffen Putins und Lukaschenkos. Letzterer ist ein enger Verbündeter Moskaus beim Angriffskrieg gegen die Ukraine und stellt sein Gebiet auch für russische Angriffe auf das Nachbarland zur Verfügung.

Nach belarussischen Angaben werden "die internationale Agenda und regionale Fragen" Hauptthemen des Treffens sein. Es werde auch um den Ersatz für Importwaren gehen, denn viele Güter dürfen nicht in die mit internationalen Sanktionen belegten Länder ausgeführt werden. Putin hatte sich am Mittwoch im Fernen Osten Russlands mit Kim getroffen. Dem Vernehmen nach will Russland Munition in Nordkorea kaufen./ash/DP/ngu