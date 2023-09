Tagesausblick für 15.09.: DAX legte nach Zinserhöhung zu. Hexensabbat steht bevor.

Widerstandsmarken: 15.769/15.868/15.957/16.043/16.117/16.337 Punkte Unterstützungsmarken: 15.349/15.461/15.560/15.600/15.702 Punkte

Der DAX® startete etwas schwächer in den Handelstag und bildete bei 15.600 Punkten eine Unterstützungszone. Nach der EZB-Entscheidungen nahmen die Bullen das Zepter in die Hand und schoben den Leitindex an den Kreuzwiderstand bei 15.769 Punkte. Gelingt der Ausbruch über dieses Level besteht die Chance auf eine Erholung bis 15.868 und im weiteren Verlauf bis 16.043 Punkte. Die Nervosität ist jedoch weiterhin hoch. Sinkt der DAX unter 15.702 Punkte