Volkswagen lässt einige befristete Verträge in Zwickau auslaufen

Berlin (Reuters) - Volkswagen lässt einige befristete Verträge im Elektroautowerk Zwickau auslaufen.

Ein Sprecher sagte am Donnerstag, das Unternehmen habe 540 Mitarbeitern mit befristeten Verträgen die Zusage gegeben, sie fest zu übernehmen. "Angesichts der aktuellen Marktsituation können wir jedoch 269 befristete Verträge, die nach zwölfmonatiger Laufzeit in Kürze auslaufen, nicht verlängern." Auch der Schichtbetrieb müsse wohl angepasst werden. Details sollten mit den Arbeitnehmervertretern abgestimmt werden. Volkswagen sei jedoch vom Weg in die Elektromobilität weiterhin zu 100 Prozent überzeugt, betonte der Sprecher; der Standort Zwickau spiele dabei eine zentrale Rolle.

In den vergangenen Jahren hatte VW in Zwickau 1,2 Milliarden Euro investiert und 3000 neue Mitarbeiter eingestellt, die meisten davon befristet. Derzeit arbeiten etwa 10.700 Menschen in dem Werk, in dem sechs elektrische Modelle der Marken Volkswagen, Audi und Cupra vom Band laufen. Allerdings bekommt der Konzern derzeit eine schwächere Nachfrage in Europa angesichts wegfallender Subventionen und steigender Preise zu spüren. Zudem steigt die Konkurrenz durch Tesla und eine wachsende Zahl chinesischer Anbieter.

