APA ots news: FMA-Bericht Asset Management im 2. Quartal 2023:

Investmentfonds erholen sich 2023 langsam vom Kursrutsch 2022 Wien (APA-ots) - Nach dem für österreichische Asset Manager besonders schwierigen Jahr 2022, bei dem die Kapitalmarktturbulenzen in Folge des Überfalls Russlands auf die Ukraine knapp mehr als 30 Mrd. des verwalteten Vermögens[1] vernichteten, hat im 1. Halbjahr des heurigen Jahres wieder eine langsame Erholung eingesetzt: Das Fondsvermögen stieg von 200,25 Mrd. zum Jahresultimo 2022 um 7,4 Mrd. oder 3,7% auf 207,65 Mrd. zum 30. Juni 2023. Davon entfiel ein Plus von 4,0 Mrd. oder +2,0% allein auf das 2. Quartal. Hatten die Fonds dabei 2022 <a>Nettomittelabflüsse</a> von 465 Mio. zu verkraften, so brachte 2023 wieder Nettomittelzuflüsse: im 1. Quartal 166 Mio., im 2. 1,58 Mrd. Dies geht aus dem heute veröffentlichten "FMA-Bericht Asset Management im 2. Quartal 2023" hervor. Mehr als 40% des Vermögens mit Nachhaltigkeitsbezug veranlagt Gegliedert nach Veranlagungsstrategien gab es im 2. Quartal den stärksten Vermögenszuwachs bei Aktienfonds, den größten Rückgang bei Immobilienfonds: So betrug das Fondsvermögen zum 30.6.2023 bei Mischfonds 95,0 Mrd. (+1,2% oder + 1,1 Mrd. im Vergleich zum Vorquartal), bei Rentenfonds 55,7 Mrd. (+1,8% oder + 1,0 Mrd.), bei Aktienfonds 40,3 Mrd. (+5,8% oder + 2,2 Mrd.), bei Immobilienfonds 10,6 Mrd. (-3,0% oder - 0,3 Mrd.), bei kurzfristigen Rentenfonds 4,4 Mrd. (+1,7% oder + 75,1 Mio.), bei Private Equity Fonds 1,1 Mrd. sowie 0,4 Mrd. in sonstigen Fonds (bei den beiden letzten Kategorien wurde kein Vergleichsbasis erhoben). Zum Stichtag waren in Österreich 14 Kapitalanlagegesellschaften[2] (KAG) und 60 Alternative Investmentfonds Manager[3] (AIFM), gleich viele wie in den beiden Quartalen davor, zugelassen. Diese hatten 878 (+1) "Organismen zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren" (OGAW) sowie 1.213 (+6) "Alternative Investmentfonds" (AIF) aufgelegt. Nach Veranlagungsstrategie kategorisiert teilen sich diese in 1.139 Misch-, 428 Renten-, 355 Aktien-,51 kurzfristige Rentenfonds, 41 Private Equity Fonds, 19 Immobilienfonds sowie 58 sonstige Fonds. Von all diesen Fonds sind 575 (Q1-23: 550) als Fonds mit Nachhaltigkeitsbezug nach der "Sustainable Finance Disclosure Regulation" (SFDR) einzustufen; zehn davon als dunkelgrüne Fonds gemäß Artikel 9 SFDR. Alle zusammen verwalten bereits ein Fondsvermögen von 89,48 Mrd., wovon 87,09 Mrd. auf "hellgrüne Fonds" (Artikel 8 SFDR) entfallen. Aus dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) waren Ende des 2. Quartals 8.040 OGAW (+10 im Vergleich zum Vorquartal) und 2.915 AIF (+172 im Vergleich zum Vorquartal) ausländischer KAG und AIFM zum Vertrieb in Österreich notifiziert. Nach Herkunftsländern sind dabei insbesondere Luxemburg, Irland, Deutschland und Frankreich hervorzuheben. Den gesamten "FMA-Bericht Asset Management im 2. Quartal 2023" finden Sie als Download auf der FMA-Website unter dem Link: [https://www.fma.gv.at/investmentfonds-und-verwaltungsgesellschaften/ quartalsberichte/] (https://www.fma.gv.at/investmentfonds-und-verwaltungsgesellschaften/ quartalsberichte/) * * * [1] Aggregiertes Fondsvermögen als Net Asset Value (NAV) [2] Nach Investmentfondsgesetz 2011 (InvFG 2011) [3] Nach Alternative Investmentfonds Manager-Gesetz (AIFMG)