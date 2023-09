Biden - Republikaner legen es auf Regierungsstillstand an

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Largo, Maryland (Reuters) - Präsident Joe Biden wirft den oppositionellen Republikanern angesichts eines drohenden Regierungsstillstands vor, Wirtschaft und Wählern zu schaden.

Die Republikaner drohten mit Haushaltskürzungen, sagte Biden am Donnerstag in einer Rede am Prince George's Community College in Maryland. Er verwies auf negative Auswirkungen der Kürzungen für Bildung und Sicherheit. Er hielt der Opposition vor, nicht über die Auswirkungen der von ihr geforderten Steuerkürzungen für Unternehmen und Abbau von Vorschriften zu sprechen. "Ihr Plan (...) ist extremer als alles, was die Amerikaner bisher gesehen haben."

Die US-Regierung würde im nächsten Monat zum vierten Mal innerhalb eines Jahrzehnts zum Stillstand gezwungen sein, also ihre Arbeit auf das notwendige Minimum reduzieren, wenn das von den Republikanern kontrollierte Repräsentantenhaus und der von den Demokraten geführte Senat nicht einen Haushalt verabschiedet und Biden diesen unterzeichnet. Oppositionelle Abgeordnete fordern, die Ausgaben für das Haushaltsjahr 2024 auf 1,47 Billionen Dollar zu kürzen. Das sind etwa 120 Milliarden Dollar weniger, als Biden und der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, vergangenen Mai vereinbart hatten.

Ein längerer "government shutdown", also Stillstand der Regierung, oder größere Ausgabenkürzungen könnten das Wachstum in den USA bremsen. Bei einem "government shutdown" müssen die Behörden der Bundesregierung zu großen Teilen ihre Arbeit einstellen. Ausgabenkürzungen würden Bidens Pläne treffen, die US-Wirtschaft durch Investitionen in Infrastruktur, grüne Energie und in verarbeitende Industrie anzuschieben. Gleichzeitig will der Präsident, dass die Gewinne der Unternehmen stärker Arbeitnehmern, Verbrauchern und der Regierung zu gute kommen.

