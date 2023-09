Glambou Holding AG / Schlagwort(e): Expansion/Markteinführung

Glambou eröffnet neue Standorte in Zürich und St. Gallen



15.09.2023 / 11:00 CET/CEST



PRESSEMITTEILUNG Zürich, 15. September 2023



Glambou eröffnet neue Standorte in Zürich und St. Gallen Die Produkte der innovativen Schmuckplattform Glambou werden nun auch in den Shop-in-Shops im neu eröffneten Globus in St. Gallen sowie im frisch gestalteten Globus Zürich an der Bahnhofstrasse erhältlich sein. Mit den zusätzlichen Standorten in den Globus Häusern und dem Launch am Globus E-Commerce Marktplatz wird die Zusammenarbeit mit dem führenden Warenhaus der Schweiz weiter gestärkt. Glambou hat damit bereits 10 Standorte in der Schweiz, zusammen mit dem gut frequentierten Webshop und der Marktplatzpräsenz wurde Glambou nach nur 5 Jahren die führende Plattform für qualitativ hochwertigen und trendigen Schmuck in der Schweiz. Bernd Stadlwieser, Delegierter des Verwaltungsrats der Glambou Holding AG, sagt: «Neben dem kontinuierlichen Ausbau der Präsenz in Deutschland ist unsere Position im Heimmarkt Schweiz für uns sehr wichtig. Deshalb haben wir die Zusammenarbeit mit Globus weiter intensiviert, denn deren Positionierung passt sehr gut zu unserer Zielgruppe.» In den vergangenen Jahren erzielte Glambou ein starkes Umsatzwachstum und hat mehrere wegweisende Schritte wie Partnerschaften mit Luxuskaufhäusern, neue Schmuckkollektionen mit namhaften InfluencerInnen oder die Kooperation mit Markenbotschafterinnen implementiert. Diese Anstrengungen werden fortgesetzt und es ist geplant, neben der Schweiz und Deutschland auch in Österreich Shops zu eröffnen. Dabei wird in allen Märkten auf eine vernetzte Multikanalstruktur gesetzt, physische Präsenz ist wichtig für ein emotionales Produkt wie Schmuck, in Verbindung mit der Reichweitenstärke des Webshops und den E-Commerce Marktplätzen. Kontakt Glambou:

Glambou Holding AG

Bernd Stadlwieser, Delegierter des VR

contact@glambou.com

Medienkontakt:

Dynamics Group

Philippe Blangey

prb@dynamicsgroup.ch

www.dynamicsgroup.ch Über Glambou Glambou Holding AG ist ein wachsendes Unternehmen aus der Schweiz mit Sitz in Zug, das einen Multi-Marken Online-Marktplatz für Designerschmuck sowie mehrere Shop-in-Shops in Premium-Kaufhäusern in DACH betreibt. Glambou AG, eine Tochtergesellschaft der Glambou Holding AG, ist ein kuratierter Marktplatz für Schmucklabels mit hochwertigen und stylischen Produkten mit individuellem Anspruch. Die Glambou Gruppe wird operativ vom Delegierten des Verwaltungsrats Bernd Stadlwieser (Delegierter des Verwaltungsrats, ehemaliger Group CEO von Thomas Sabo und der MCH Group) und Bada Lehner, COO, geführt. Der Verwaltungsrat besteht aus Andrin Schaerli (Präsident des Verwaltungsrats, Managing Partner des Family Office Lakeshore Group aus Zürich), Bernd Stadlwieser und Sebastian Erasmus (Ex-CEO der Berliner Mediaagentur Leverate).

