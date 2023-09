Polen bleibt bei Handelsbeschränkungen für ukrainisches Getreide

WARSCHAU (dpa-AFX) - Polen will entgegen der Entscheidung der EU-Kommission die Handelseinbeschränkungen für ukrainische Getreideprodukte beibehalten. Man wolle auch ohne die Zustimmung Brüssels daran festhalten, sagte Regierungschef Mateusz Morawiecki am Freitag. "Wir werden es tun, weil es im Interesse der polnischen Landwirte ist."

Zuvor hatte die EU-Kommission beschlossen, dass die umstrittenen Beschränkungen aufgehoben werden. Damit stellte sich die Behörde gegen Forderungen aus EU-Staaten wie Polen und Ungarn, die entsprechende Einfuhren zuvor selbst beschränkt hatten. Deutschland hatte die Maßnahmen in der Vergangenheit sehr kritisch gesehen. So hatte Agrarminister Cem Özdemir (Grüne) in Brüssel immer wieder betont, dass Solidarität mit der Ukraine nicht nur versprochen, sondern auch gelebt werden müsse./dhe/DP/jha