US-Anleihen: Rendite nähert sich mehrjährigem Hoch

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Freitag wieder nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) verlor zuletzt um 0,23 Prozent auf 109,50 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Anleihen stieg im Gegenzug auf 4,34 Prozent. Sie bewegte sich damit wieder in Richtung ihres mehrjährigen Hochs aus dem August.

Deutlich besser als erwartet fielen am frühen Nachmittag Daten zur Industriestimmung im Bundesstaat New York aus. Der Empire-State-Index stieg im September von minus 19,0 Punkten im Vormonat auf plus 1,9 Punkte. Mit einem Stand über der Nulllinie signalisiert der Indikator eine Belebung der wirtschaftlichen Aktivität. Im weiteren Handelsverlauf stehen unter anderem noch Daten zur Industrieproduktion auf dem Plan./jcf/bgf/mis