USA: Einfuhrpreise geben zum Vorjahr nach - Kräftiger Zuwachs auf Monatssicht

Die Preise von in die USA importierten Gütern sind im August erneut deutlich gesunken. Die Einfuhrpreise fielen im Jahresvergleich um 3,0 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Es ist der siebte Rückgang in Folge. Analysten hatten im Schnitt ein Minus von 2,9 Prozent erwartet.

Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Importpreise allerdings um 0,5 Prozent. Das war nicht nur etwas deutlicher als erwartet. Auch war es der kräftigste Zuwachs seit über einem Jahr. Das Ministerium erklärte den Anstieg vorwiegend mit höheren Kraftstoffpreisen.

Die Einfuhrpreise beeinflussen auch die Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. In den vergangenen Monaten hat sich die hohe Inflation im Trend abgeschwächt, sie war zuletzt aber wieder etwas gestiegen. Für die Zinssitzung der Fed in der kommenden Woche wird aktuell keine weitere Zinsanhebung erwartet. Allerdings muss das nicht das Ende des aktuellen Straffungszyklus bedeuten, weil die Notenbank nach Datenlage vorgeht.