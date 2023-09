EQS-News: LF Legal Finance SE: Distressed Finance - neue Optionen, neue Prozesse

Emittent / Herausgeber: LF Legal Finance SE / Schlagwort(e): Vereinbarung/Umsatzentwicklung

Der Frankfurter Prozessfinanzierer LF Legal Finance SE hat sich weitere Optionen auf neue Prozesse im Rahmen des neuen Produktes Distressed Finance gesichert: Normalerweise finanzieren Prozessfinanzierer Zahlungsansprüche und sind am Erfolg des Prozesses beteiligt: Wird der Prozess gewonnen, erhält der Prozessfinanzierer einen Anteil an der eingeklagten Summe. Legal Finance finanziert nun auch Fälle, in denen nicht-monetäre Ansprüche geltend gemacht werden, nach dem Distressed Finance-Modell gegen Beteiligung an den streitbefangenen Vermögenswerten. Aktuell hat sich Legal Finance Optionen auf zwei Verfahren gesichert, in denen internationale Gerichtsverfahren um Vermögenswerte geführt werden: Legal Finance hat die Option auf die Beteiligung an einem Rechtsstreit um eine Immobilie. Die Immobilie soll derzeit nicht verkauft werden. Nach dem Distressed Finance-Modell ist Legal Finance im Falle der Finanzierung und des Prozessgewinns an der Immobilie beteiligt. Im anderen Fall wird im außereuropäischen Ausland ebenfalls um einen nicht-monetären Vermögenswert gestritten. Auch hier hat Legal Finance eine verbindliche Option auf die Finanzierung erworben und ist bei positiver Finanzierungsentscheidung und Prozessgewinn am Vermögenswert beteiligt.

Legal Finance ist ein Prozessfinanzierer aus Frankfurt am Main, der in internationale Rechtsansprüche und Gerichtsprozesse investiert. Legal Finance finanziert sowohl übliche Gerichtsprozesse, z.B. in Deutschland, als auch internationale Großverfahren, Massenverfahren, spekulative Forderungen, Insolvenzforderungen, Spezialverfahren, z.B. Staatshaftung, UDRP, URS, ADR u.ä., Vollstreckungen und Inkasso. Legal Finance finanziert unter anderen über die Legal Finance International GmbH (Düsseldorf).



