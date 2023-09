Die sichersten Dividendenzahler im DAX-Raum: Zeit, streng zu sein!

Die Analysten der Aktienwelt360 geben sich auf die Suche nach den sichersten Dividendenzahlern im DAX. Hohe Dividendenrendite? Vollkommen egal. Kürzung? Wir nehmen sie nicht in Kauf. Safety first ist das Motto für dieses spannende Video. Heraus kommt dabei ein klarer Sieger, der unsere Analysten am meisten überzeugen kann. Und auch dich…?!

Der Artikel Video: DAX-Safety first: Die sichersten Dividendenzahler ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Vincent besitzt Aktien der Allianz, von Fresenius und der Münchener Rück. Florian besitzt Aktien von Fuchs Petrolub und der Münchener Rück. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

