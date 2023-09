Anleger in Europa vor Fed-Zinsentscheid auf dem Rückzug

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - An Europas Aktienmärkten haben Anleger vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed in dieser Woche die Köpfe eingezogen.

Der deutsche Leitindex Dax und der EuroStoxx50 gaben am Montag jeweils knapp ein Prozent auf 15.802 beziehungsweise 4261 Punkte nach. Vor dem Fed-Entscheid am Mittwoch gingen Investoren Börsianern zufolge keine Risiken ein. "Die Märkte preisen aktuell mit einer 99-prozentigen Wahrscheinlichkeit ein, dass es die lang ersehnte Zinspause in den USA geben wird", sagte ActivTrades-Analyst Frank Sohlleder.

Nach dem recht deutlichen Signal für ein Ende der Zinserhöhungen durch die EZB in der vergangenen Woche, liege der Fokus nun auf der Fed und anderen größeren Zentralbanken, sagte Commerzbank-Analystin Esther Reichelt. "Senden diese weniger klare Signale, dass auch bei ihnen ein Ende der Zinserhöhungen unmittelbar absehbar ist, könnte der Euro noch einmal stärker unter Abwertungsdruck geraten." Zum Wochenstart lag der Euro mit 1,0662 Dollar leicht fester. Die Euro-Wächter um EZB-Chefin Christine Lagarde hatten vergangene Woche im Kampf gegen die Inflation das zehnte Mal in Folge die Zinsen erhöht.

Der Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, notierte unterdessen mit 105,32 Punkten in der Nähe seines Sechs-Monats-Hochs. "Im Großen und Ganzen stehen wir dem Dollar recht positiv gegenüber", sagte Alvin Tan, Devisenstratege bei RBC Capital Markets. "Die US-Wirtschaft übertrifft sowohl Europa als auch Asien, insbesondere China."

ÖL-RALLY GEHT WEITER

Angebotssorgen und Spekulationen auf eine Erholung der Nachfrage in China trieben am Rohstoffmarkt den Ölpreis auf den höchsten Stand seit zehn Monaten. Rohöl der Sorte Brent und US-Leichtöl WTI verteuerten sich in der Spitze um rund ein Prozent auf 94,78 Dollar beziehungsweise 91,70 Dollar pro Barrel. Treiber seien Chinas Konjunkturpolitik, robuste Wirtschaftsdaten aus den USA und die anhaltenden Förderkürzungen der OPEC+, sagte Tina Teng, Analystin beim Broker CMC Markets.

"Dieser Ölpreisanstieg bremst die Wirtschaft gleich mehrfach aus", konstatierte Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners. "Zum einen werden die direkten Energiekosten erneut teurer. Zum anderen führen die höheren Ölpreise zu höheren Inflationsraten, die wiederum höhere Zinsen und damit höhere Finanzierungskosten nach sich ziehen."

SOCGEN-CHEF FÄLLT MIT PLÄNEN DURCH

Bei den Einzelwerten brachen unterdessen die Titel der Societe Generale in der Spitze um mehr als zehn Prozent ein. Anleger straften den vorgestellten Strategieplan des seit Mai amtierenden Chefs der französischen Großbank, Slawomir Krupa, ab. Die Analysten von der Bank HSBC nannten vor allem das Ziel für das Umsatzwachstum enttäuschend. Krupa peilt bis 2026 ein jährliches Wachstum zwischen Null und zwei Prozent an und blieb damit hinter ihren Erwartungen.

Um bis zu rund zehn Prozent nach unten ging es auch für den Arznei-Auftragsfertiger Lonza. Nach einer Gewinnwarnung im Juli gibt Konzernchef Pierre-Alain Ruffieux nun überraschend sein Amt auf. Bei der Schweizer Firma kommt es damit innerhalb von vier Jahren zum vierten Chefwechsel. Dies sei verwunderlich, erklärte ZKB-Analyst Daniel Buchta. "Zudem offenbart es, dass unter der Oberfläche einiges nicht optimal gelaufen ist."

Zu den größten Dax-Verlierern gehörte erneut MTU mit einem Minus von knapp drei Prozent auf 169,45 Euro. Die Analysten von Bernstein senkten das Kursziel auf 216 Euro von zuvor 252 Euro. Der Münchner Triebwerkshersteller bezifferte jüngst die Belastung durch die Materialprobleme beim Geschäftspartner Pratt & Whitney auf eine Milliarde Euro. Wegen der Triebwerk-Probleme des Partners türmten sich die Kursverluste bei MTU im September zum größten Monatsverlust seit rund dreieinhalb Jahren auf.

