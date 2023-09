Bundesbank - Deutsche Wirtschaft schrumpft im Sommerquartal "etwas"

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die Konjunkturkrise in Deutschland geht nach Prognose der Bundesbank in die Verlängerung. "Die Wirtschaftsleistung dürfte im dritten Quartal 2023 etwas schrumpfen", heißt es in dem am Montag veröffentlichten Monatsbericht. Damit würde sich die wachstumsfreie Phase von Europas größter Volkswirtschaft nochmals verlängern: Ende 2022 und Anfang 2023 war das Bruttoinlandsprodukt bereits jeweils geschrumpft, ehe es im Frühjahr stagnierte. Im August hatte die Bundesbank noch geschätzt, dass die Wirtschaft im Sommer weitgehend stagniert.

Ein Grund für die anhaltende Flaute für das von Juli bis September laufende Vierteljahr sei, dass mit spürbaren positiven Impulsen vom privaten Konsum kaum zu rechnen sei. "Trotz des etwas nachlassenden Preisanstiegs, der kräftigen Lohnzuwächse und der guten Arbeitsmarktlage halten sich die privaten Haushalte noch mit Ausgaben zurück", erklärte die Bundesbank. Daneben drücke auch die sich intensivierende Schwäche der Industrie die Wirtschaftskraft. "Die niedrigen und weiter sinkenden Auftragseingänge sowie die abnehmenden Auftragsbestände schlagen sich immer deutlicher in der Industrieproduktion nieder", hieß es.

Zur schwachen Nachfrage aus dem In- und Ausland dürften auch die gestiegenen Finanzierungskosten beitragen, betonte die Bundesbank. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat ihren Leitzins im Kampf gegen die Inflation vorige Woche auf das Rekordniveau von 4,50 Prozent gehievt, was Kredite verteuert und so die Konjunktur bremst.

In Deutschland liegt die Inflationsrate aktuell bei 6,1 Prozent. Der Bundesbank zufolge dürfte sie "im Jahresverlauf weiter abnehmen". "So entfallen die erhöhenden Basiseffekte durch den Tankrabatt und das Neun-Euro-Ticket im September 2023", hieß es. Außerdem dürften die deutlichen Rückgänge auf den vorgelagerten Stufen - etwa Import- Erzeuger- und Großhandelspreise - nach und nach an die Verbraucher weitergereicht werden. "Dennoch dürfte die Inflationsrate vor dem Hintergrund eines robusten Lohnwachstums auch mittelfristig deutlich oberhalb von zwei Prozent liegen", erwartet die Bundesbank.

