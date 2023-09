DAX 40 Wochenausblick: Alle Augen auf die Fed – Anleger fiebern Powell-Rede entgegen

Nach der EZB ist vor der Fed. Mit Spannung fiebern Börsianer in dieser Woche der US-Notenbanksitzung entgegen. Anleger hoffen zusehends, dass der geldpolitische Druck an Schwung verliert.

Bereits in der vergangenen Woche hatte die Aussicht auf ein Ende im Zinserhöhungszyklus der EZB die Börsen wieder zuversichtlich gestimmt.

Höchster Stand seit Bestehen der Währungsunion – EZB hebt Leitzinsen das zehnte Mal in Folge an

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat in der vergangenen Woche vorgelegt und das Leitzinsniveau um 0,25 Prozentpunkte auf ein Level von 4,50 Prozent nach oben angepasst. Dies entspricht gleichzeitig dem höchsten Stand seit Bestehen der Währungsunion (1999).

Abzuwarten gilt nun, ob der US-Währungshüter am kommenden Mittwoch abermals an den Zinsschrauben dreht oder eine Zinspause einlegt. Erwartet wird in diesem Fall ein Stillstand im Zinserhöhungszyklus. Das Fed-Watch-Tool der CME Group taxiert die Wahrscheinlichkeit dafür mittlerweile auf 99 Prozent.