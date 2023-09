DAX® - Aufwärtsgap unterstreicht Ambitionen

Zum Ende der vergangenen Woche hat der DAX® das Sprungbrett in Form der Unterstützungen bei 15.600 Punkten genutzt. Dabei setzte sich die Steilvorlage vom Donnerstag zum Wochenabschluss fort. Unter dem Strich schlägt sich diese Entwicklung in einem Aufwärtsgap (15.824/15.871 Punkte) und einem Tageshoch bei fast 16.000 Punkten nieder. Wenngleich das Aktienbarometer dieses Level nicht ganz über die Ziellinie bringen konnte und damit Respekt vor der Barriere in Form der 50-Tages-Linie (akt. bei 15.917 Punkten) zeigt, liegt dennoch eine kleine Bodenbildung vor. Rein rechnerisch lässt sich deren Anschlusspotenzial auf rund 300 Punkte taxieren, was ausreichen würde um Kurs auf die Hochs vom August bei 16.043/16.060 Punkten zu nehmen. Den zuletzt genannten Barrieren kommt eine echte Schlüsselfunktion zu, denn sie definieren die Leitplanken einer vermeintlich größeren, unteren Umkehr (siehe Chart). Deren Komplettierung würde wiederum ein Kursziel im Bereich des bisherigen Allzeithochs von 16.529 Punkten aktivieren. Auf der Unterseite kann dagegen die o. g. Kurslücke als Absicherung für kurzfristige Tradingpositionen herangezogen werden.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

