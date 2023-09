dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leicht im Plus

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - MINIMALE GEWINNE - Der Dax dürfte mit einem kleinen Plus in die neue Woche starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Montag zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent höher auf 15 904 Punkte. In der Vorwoche hatte der Dax rund ein Prozent zugelegt. Seine jüngste Seitwärtsbewegung hatte er damit aber nicht verlassen. In der neuen Woche steht vor allem die US-Leitzinsentscheidung am Mittwoch im Fokus. Die meisten Experten rechnen mit keiner weiteren Zinserhöhung, ausgeschlossen scheint so ein Schritt nach zuletzt teils starken Konjunkturdaten aber nicht. Als entscheidend gilt aber vor allem, wie lange eine mögliche Leitzins-Plateauphase anhalten wird.

USA: - DEUTLICHE VERLUSTE - Nach Gewinnen am Vortag ist es am Freitag an den US-Börsen wieder abwärts gegangen. Erneut fielen die Konjunkturdaten überwiegend stark aus, was unter Anlegern Sorgen über einen weiteren Zinsschritt durch die US-Notenbank Vorschub leistete. Die Daten werden wegen der am Mittwoch anstehenden Zinsentscheidung der Fed besonders beachtet. Auch der große Verfall am Derivatemarkt könnte ein Grund für die Verluste gewesen sein. Der Dow Jones Industrial beendete den Handel 0,83 Prozent schwächer auf 34 618,24 Punkte, was im Wochenverlauf ein kleines Plus von 0,1 Prozent bedeutet. Der marktbreite S&P 500 verlor am Freitag 1,22 Prozent auf 4450,32 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,75 Prozent auf 15 202,40 Punkte abwärts. Das Wochenminus beläuft sich damit auf 0,5 Prozent.

ASIEN: - VERLUSTE IN HNG KONG - Andauernde Sorgen wegen der Immobilienkrise Chinas haben den Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong zum Wochenstart belastet. Jüngst aufgekommene Erholungssignale aus anderen Teilen der chinesischen Wirtschaft halfen am Montag nicht mehr. So stehen für den in kriselnden Immobilienentwicklet Country Garden wichtige Termine an, unter anderem mit der Abstimmung von Gläubigern über einen Zahlungsaufschub einer Anleihe. Der Hang Seng fiel zuletzt um rund ein Prozent. Der CSI 300 , der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den chinesischen Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, notierte hingegen wenig verändert. In Tokio wurde wegen eines Feiertages nicht gehandelt.

DAX 15893,53 0,56% XDAX 15871,26 0,08% EuroSTOXX 50 4295,05 0,36% Stoxx50 4021,49 0,24% DJIA 34618,24 -0,83% S&P 500 4450,32 -1,22% NASDAQ 100 15202,40 -1,75%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 130,08 -0,14%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0668 0,07% USD/Yen 147,70 -0,10% Euro/Yen 157,56 -0,03%

ROHÖL:

Brent 94,39 +0,46 USD WTI 91,35 +0,58 USD

