EQS-News: Bitgamo S.A.: Kryptobörse ohne KYC (‚Know-your-Customer“)-Regelung und mit weltweiter Abdeckung

Kryptobörse ohne KYC (‚Know-your-Customer“)-Regelung und mit weltweiter Abdeckung Luxemburg-- Bitgamo, der neue Star in der globalen Krypto-Community, ist jetzt die einzige Kryptobörse weltweit, die einen Umtausch ohne KYC bei gleichzeitiger weltweiter Abdeckung bereitstellt. Das Unternehmen sorgte auch dadurch für Schlagzeilen, indem es einen Umtauschkurs für Bitcoin, Litecoin und Ethereum anbietet, der bis zu 10 % über dem Marktpreis liegt. Bitgamo registriert derzeit alle erworbenen Kryptowährungen in der Kategorie der Wirtschaftsgüter in Luxemburg. Daher ist das Unternehmen nicht gesetzlich verpflichtet, Dokumente von Kunden zu verlangen, die Kryptogeld auf der Plattform verkaufen. Gleichzeitig kann Kryptowährung auch in Ländern, die strenge Kryptovorschriften aufweisen, verkauft werden. Es ist möglich, von überall auf der Welt auf Bitgamo.com zuzugreifen und die Plattform zu nutzen, unabhängig von den Kryptovorschriften und -regelungen am Standort des Nutzers. Die Plattform ist äußerst benutzerfreundlich und Nutzer können komplette Transaktionen reibungslos und unverzüglich mit nur einem Klick abwickeln. Die meisten Transaktionen auf Bitgamo werden in gerade einmal 20 Minuten abgeschlossen. „Bei Bitgamo glauben wir daran, die Privatsphäre der Nutzer zu wahren. Gleichzeitig ermöglichen wir es immer mehr Menschen weltweit, die Vorteile der Börse zu nutzen. Durch diese Vorgehensweise sind wir zur ersten Kryptobörse geworden, die den Umtausch eines beliebigen Betrags ohne KYC anbietet,” erklärte Gabriel Weber, Director of Communications bei Bitgamo. Um mehr über Bitgamo zu erfahren, besuchen Sie bitte https://bitgamo.com Über Bitgamo: Bitgamo ist eine Kryptobörse, die 2020 durch eine renommierte Finanzgruppe mit dem Ziel gegründet wurde, Datenschutzfragen anzugehen und gleichzeitig die Vorteile von Kryptowährungen in Ländern einzuführen, in denen der Erwerb oder Besitz von Kryptowährungen schwierig ist. Gabriel Weber press@bitgamo.com

