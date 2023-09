Schott will mit Börsengang von Tochter bis zu 987 Mio Euro erlösen

Der Mainzer Glaskonzern Schott will mit dem Börsengang seiner Pharmaverpackungs-Tochter knapp eine Milliarde Euro einnehmen.

23 Prozent von Schott Pharma sollen Ende September an die Börse gebracht werden, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. 34,6 Millionen Aktien sollen von Dienstag an bis zum 27. September in einer Spanne von 24,50 bis 28,50 Euro angeboten werden, einen Tag später ist das Börsendebüt in Frankfurt geplant. Daraus errechnet sich für die Schott Pharma AG & Co KGaA ein Börsenwert von 3,7 bis 4,3 Milliarden Euro. Der Emissionserlös geht komplett an den Mutterkonzern, der mit 849 bis 987 Millionen Euro rechnen kann.

Mit der Qatar Holding aus dem Golfstaat Katar hat Schott Pharma einen Ankeraktionär gefunden, der allein Aktien für 200 Millionen Euro zeichnen will und damit nach dem Börsengang knapp fünf Prozent am Unternehmen halten wird.