1291 Die Schweizer Anlagestiftung – Anlegerversammlung genehmigt Anträge des Stiftungsrates einstimmig

1291 Die Schweizer Anlagestiftung («1291») hielt heute ihre ordentliche Anlegerversammlung ab, an der sämtliche Anträge des Stiftungsrates einstimmig angenommen wurden. Die Jahresrechnung 2022/2023 wurde genehmigt. Zudem wurde der vom Stiftungsrat beantragten Ausschüttung von CHF 2.90 pro Anspruch der Anlagegruppe «Immobilien Schweiz» im Gesamtbetrag von CHF 25.45 Mio. und dem Vortrag auf neue Rechnung von CHF 7.76 Mio. in dieser Anlagegruppe zugestimmt. Die zur Ausschüttung berechtigten Anleger haben das Recht, ihren Anteil an der Ausschüttung entweder in bar zu erhalten oder in Form neuer Ansprüche, abzüglich eines Abschlags von 0.25% auf dem Net Asset Value, zu beziehen. Wird das Wahlrecht durch den Anleger nicht ausgeübt, erfolgt die Ausschüttung in bar. Das Ex-Datum der Ausschüttung ist der 27. September 2023, mit Zahlbarkeitsdatum am 29. September 2023.

In der zweiten Anlagegruppe «Nachhaltige Immobilienprojekte Schweiz» wurde entsprechend dem Antrag des Stiftungsrates beschlossen, den Nettoertrag des Rechnungsjahres im Betrag von CHF 0.56 Mio. zu thesaurieren und dem Kapitalwert der Anlagegruppe zuzuschlagen. Per 30. Juni 2023 lag die Anlagerendite dieser Anlagegruppe bei 5.1%. «Nachhaltige Immobilienprojekte Schweiz» wurde als neue Anlagegruppe im Juli 2022 lanciert und fokussiert auf Investitionen in nachhaltige Bauprojekte mit erstklassiger Standort- und Objektqualität.

Des Weiteren wurde den Mitgliedern des Stiftungsrates und der Geschäftsleitung für ihre jeweiligen Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2022/2023 Entlastung erteilt. BDO AG, Zürich, wurde als Revisionsstelle der Anlagestiftung für ein weiteres Jahr, bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Anlegerversammlung, wiedergewählt.