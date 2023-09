Aserbaidschan startet Großangriff auf Armenier-Exklave Bergkarabach

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Baku (Reuters) - Aserbaidschan hat nach Wochen zunehmender Spannungen eine militärische Offensive gegen die auch von Armenien beanspruchte Kaukasus-Region Bergkarabach gestartet.

Das Verteidigungsministerium in Baku erklärte am Dienstag, es handele sich um einen Einsatz gegen Terroristen. Ziel sei es, "die Entwaffnung und den Abzug von Formationen der armenischen Streitkräfte aus unseren Territorien sicherzustellen und ihre militärische Infrastruktur zu neutralisieren". Armenien rief russische Friedenstruppen zur Hilfe. Die Europäische Union forderte den Stopp der Kampfhandlungen und erklärte sich zur Vermittlung in dem Konflikt bereit.

Armenien streitet seit Jahrzehnten mit Aserbaidschan um die Kaukasus-Region. Das überwiegend von Armeniern bewohnte Bergkarabach gehört nach internationaler Auffassung zu Aserbaidschan, von dem es sich aber 1991 losgesagt hat. Im Internet kursierten Video-Aufnahmen aus Stepanakert, der Hauptstadt von Bergkarabach, in denen Gefechtslärm zu hören ist. Der Ombudsmann für Menschenrechte in Bergkarabach, Gegham Stepanyan, berichtete von vielen Opfern unter der Zivilbevölkerung. Der Milliardär Ruben Vardanyan, bis Februar hoher Beamter in der Verwaltung von Bergkarabach, schrieb auf X, früher bekannt als Twitter: "Aserbaidschan hat einen massiven Artillerieangriff auf Bergkarabach gestartet, der Städte und Zivilisten in großem Umfang ins Visier nimmt." Behördenvertreter in Bergkarabach erklärten, Aserbaidschan wolle tief in die bergige Region eindringen, stoße aber auf entschiedenen Widerstand. Reuters könnte die Angaben zunächst nicht überprüfen.

Man beabsichtige die "Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung in der Republik Aserbaidschan", hieß es in Baku. Hochpräzisionswaffen würden nur gegen legitime militärische Ziele eingesetzt und nicht gegen Zivilisten. Der Bevölkerung stehe es frei, die Region über humanitäre Korridore zu verlassen. Armenien rief die in der Region stationierten russischen Friedenstruppen dazu auf, tätig zu werden und den Großangriff zu stoppen. Die Lage an der direkten Grenze zwischen Armenien und Aserbaidschan sei aber ruhig. Das russische Außenministerium erklärte zunächst lediglich, es sei nur Minuten vor Beginn von Aserbaidschan über den Militäreinsatz informiert worden. Eine weitere Stellungnahme solle folgen.

STREIT UM BERGKARABACH IST JAHRZEHNTE ALT

Die offene Konfrontation folgt einem monatelangen Nervenkrieg um Bergkarabach. In der überwiegend von Armeniern bewohnten Exklave verschlechterte sich die Lage der Bevölkerung zusehends, nachdem Aktivisten mit Billigung der aserbaidschanischen Regierung in Baku die einzige Straßenverbindung nach Armenien - den Latschin-Korridor - blockiert hatten. Nur sporadisch wurden Hilfskonvois nach Bergkarabach durchgelassen. Appelle der Regierung in Jerewan an Russland, dagegen vorzugehen, waren erfolglos. Anfang September erklärte die aserbaidschanische Regierung die Wahl eines neuen Präsidenten in Bergkarabach für illegal.

Der Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan um Bergkarabach mündete mehrfach in kurzen Kriegen zwischen den beiden ehemaligen Sowjetrepubliken. Nach einem von Moskau vermittelten Waffenstillstand nach einen sechswöchigen Krieg mit zahlreichen Toten 2020 wurden russische Friedenstruppen in der Region stationiert.

Der Konflikt strahlt weit über den Kaukasus hinaus. Russland war lange Zeit als Ordnungsmacht in der Region unangefochten. Vor allem Armenien verließ sich auf den russischen Beistand, sah sich aber zunehmend von dem ehemaligen Verbündeten im Stich gelassen, dessen militärische Kräfte zu einem guten Teil in der Ukraine gebunden sind. Die Regierung in Jerewan suchte neue internationale Hilfen und hielt Anfang September zur Verärgerung der russischen Regierung gemeinsame Manöver mit den USA ab. Aserbaidschan seinerseits rückte in den vergangenen Jahren näher an die Türkei heran. Nicht zuletzt dank türkischer Drohnen siegte das Lande im vergangenen Krieg 2020 mit Armenien und konnte umfangreiche Teile der umstrittenen Gebiete erobern.

