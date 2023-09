Biden: UN-Sicherheitsrat und andere Institutionen reformieren

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden wirbt dafür, wirtschaftsschwächeren Ländern mehr Mitsprache und Gewicht in internationalen Institutionen zu geben. Bei der Generaldebatte der Vereinten Nationen sprach sich Biden am Dienstag einmal mehr dafür aus, den UN-Sicherheitsrat zu reformieren und mehr ständige und nicht-ständige Mitglieder in die Runde aufzunehmen. "Wir müssen in der Lage sein, die Blockade zu durchbrechen, die allzu oft den Fortschritt behindert und den Konsens im Rat blockiert", mahnte er. "Wir brauchen mehr Stimmen und mehr Perspektiven am Tisch."

Die Vereinigten Staaten arbeiteten in allen Bereichen daran, internationale Organisationen reaktionsfähiger, effektiver und diverser zu machen. Das gelte auch für Reformen bei der Weltbank, dem Internationalen Währungsfonds und der Welthandelsorganisation. Die Runde der G20-Staaten habe außerdem gerade erst beschlossen, die Afrikanische Union in ihre Runde aufzunehmen./jac/DP/jha