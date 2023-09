EQS-News: Bitgamo S.A.: Kryptobörse ohne KYC-Regelung führt 150 Geldautomaten in Asien ein

EQS-News: Bitgamo S.A. / Schlagwort(e): Sonstiges

Bitgamo S.A.: Kryptobörse ohne KYC-Regelung führt 150 Geldautomaten in Asien ein



19.09.2023

Kryptobörse ohne KYC-Regelung führt 150 Geldautomaten in Asien ein

Luxemburg--

Bitgamo, die weltweit erste Börse für den Umtausch von Krypto- in Fiatwährung ohne KYC-Legitimationsprüfung („Know Your Customer“), steht kurz vor der Einführung von 150 Krypto-Geldautomaten in ganz Asien. Offiziellen Quellen zufolge werden diese neuen Krypto-Geldautomaten bis Februar 2024 in Japan, Hongkong, Indonesien sowie in Australien aufgestellt. Als Teil der Unternehmensstrategie für eine schnelle Expansion hat Bitgamo kürzlich Pläne zur Aufstellung von weiteren 75 Krypto-Geldautomaten in ganz Europa im Jahr 2024 bekanntgegeben.

Bitgamo ist bereits eine überaus beliebte Anlaufstelle für die Krypto-Community geworden, da die Unternehmenspolitik keine KYC-Legitimationsprüfung vorsieht. Bitgamo ist ein in Luxemburg registriertes Unternehmen und erklärt Kryptowährungen im Einklang mit der Gesetzgebung seines Heimatlandes zu Waren. Infolgedessen ist das Unternehmen nicht gesetzlich verpflichtet, Dokumente von Kunden zu verlangen, die Kryptowährungen auf der Plattform verkaufen. Dies erlaubt es Bitgamo außerdem, Kryptogeld in Ländern, die strenge Vorschriften in Bezug auf Kryptowährungen aufweisen, als Waren zu verkaufen.

Ein weiterer wichtiger Vorteil von Bitgamo gegenüber anderen Börsen ist der unübertroffene Wechselkurs für Bitcoin, Litecoin und Ethereum. Die bei dieser Börse verfügbaren Kurse liegen im Vergleich mit anderen Börsen um bis zu 10 % höher. Um den Nutzern den besten Wechselkurs anbieten zu können, verteilt Bitgamo Kryptowährungen über Länder um, in denen der Erwerb von oder die Investition in Kryptowährungen aufgrund von regulatorischen Einschränkungen schwierig ist. Das Unternehmen teilt mit, dass es über alle seine neuen Krypto-Geldautomaten weiterhin die besten Marktkurse für Transaktionen von Krypto- in Fiatwährung bieten wird.

„Wir freuen uns sehr, diesen innovativen Service in Australien, Japan, Hongkong und Indonesien anbieten zu können. Durch die zusätzliche Aufstellung unserer Geldautomaten wird es Nutzern superleicht gemacht, Kryptogeld zu verkaufen, und wir sind davon überzeugt, dass diese Automaten für die florierenden Kryptogemeinschaften in diesen Ländern eine wertvolle Ressource darstellen werden“, so Gabriel Weber, Director of Communications bei Bitgamo.

Um mehr über Bitgamo zu erfahren, besuchen Sie bitte die Website https://bitgamo.com/

Über Bitgamo: Bitgamo ist eine Kryptobörse, die im Jahr 2020 durch eine renommierte Finanzgruppe mit dem Ziel gegründet wurde, Datenschutzfragen anzugehen und gleichzeitig die Vorteile von Kryptowährungen in Ländern einzuführen, in denen der Erwerb oder Besitz von Kryptowährungen schwierig ist. Durch die Umverteilung von Kryptowährungen über eine Vielzahl von Drittparteien bietet Bitgamo bis zu 10 % höhere Wechselkurse für den Umtausch von Krypto- in Fiatgeld im Vergleich mit dem Marktpreis.

Gabriel Weber

press@bitgamo.com