EQS-News: Hochattraktive Möglichkeit zur mechanischen Formgebung durch unabhängige Studie bestätigt

Senkung der Betriebskosten durch niedrige Energiekosten EcoGraf Limited (EcoGraf oder das Unternehmen) (ASX: EGR; Frankfurt: FMK; OTCQX: ECGFF) freut sich, nach Abschluss seiner tansanischen Studie zur mechanischen Formgebung von ungereinigtem aktivem Anodenmaterial für den Lithium-Ionen-Batteriemarkt ein Update zu geben. Highlights Es wurden vier Standorte für die erste Entwicklung einer Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 20.000 Tonnen pro Jahr zur Herstellung von ungereinigtem sphärischem Graphit (SPG) und Feinstoffen aus natürlichem Flockengraphit bewertet.

Die Studie bestätigte, dass durch die Ansiedlung dieser Aktivitäten in Tansania Betriebskosteneinsparungen von bis zu 50 % 1 bei ähnlichen Kapitalkosten erzielt werden können. Dies ist auf die deutlich geringeren Energiekosten dort zurückzuführen, welche den wesentlichen Kostenbestandteil beim Vermahlen und Formen ausmachen.

Tansania ist eines der Länder mit den weltweit niedrigsten Energiekosten. TANESCO, das staatliche Stromversorgungsunternehmen Tansanias, verfügt über eine installierte Kapazität von über 1.700 MW, wobei ein erheblicher Teil der Grundlast aus umweltfreundlichen erneuerbaren Quellen stammt. Stufe 1 des Wasserkraftprojekts Julius Nyerere mit einer Leistung von 2 100 MW soll 2024 abgeschlossen sein.

Eine kürzlich durchgeführte unabhängige Ökobilanz (LCA) bestätigt, dass die CO2-Emissionen während des Formungsprozesses durch die Nutzung der kostengünstigen Wasserenergie Tansanias um etwa 20 % gesenkt werden können.

Die mechanische Formgebung in Tansania unterstützt eine optimierte globale Logistik nach Europa, Asien und Nordamerika, wobei der Standort so gewählt wurde, dass eine zukünftige Expansion möglich ist. Auf diese Weise kann EcoGraf mit dem erwarteten starken Wachstum der Nachfrage nach aktivem Anodenmaterial Schritt halten.

Die tansanische Export Processing Zones Authority (EPZA) für Investitionsanreize gewährt bis zu 10 Jahre lang Befreiungen von der Körperschaftssteuer, den lokalen Steuern, der Mehrwertsteuer auf Versorgungsleistungen und Befreiungen von Zöllen für Investitionsgüter.

Festlegung des bevorzugten Standorts auf der Grundlage der Sicherung von Entwicklungsstandorten, der üblichen behördlichen Genehmigungen und der EPZA-Anreize. Die mechanische Mikronisierung und Formgebung ist der erste Schritt bei der Umwandlung von hochwertigem Flockengraphitkonzentrat in batterietaugliches Anodenmaterial für die Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien. Graphitkonzentrat mit einer Größe von weniger als 150 Mikrometern wird in einer Reihe von Spezialfräsen kugelförmig gemahlen, um sphäronisierten Graphit mit sehr eng gefassten physikalischen Spezifikationen herzustellen. Umfangreiche Tests von EcoGraf haben bestätigt, dass das Epanko-Konzentrat die von Batterie- und Elektrofahrzeugherstellern geforderten genauen physikalischen Eigenschaften erfüllt. Nach der mechanischen Formung wird der sphärische Graphit zu den globalen Zentren der Batterieherstellung transportiert, wo das Unternehmen seine patentierte Reinigungstechnologie in Europa, Asien und Nordamerika ansiedeln will, um aktives Anodenmaterial herzustellen. Mikronisierungsmühlen Standorte Vier Standorte in Dar es Salaam, Kwala, Ifakara und Mahenge wurden untersucht, um verschiedene Entwicklungsoptionen vergleichen zu können. Bei der Bewertung der alternativen Standorte wurden insbesondere die Hauptvorteile künftiger Entwicklungsstandorte in Dar es Salaam und Ifakara ermittelt. Dar es Salaam verfügt über eine gut ausgebaute Infrastruktur, einschließlich Straßen, Autobahnen, Brücken und Bahnverbindungen. Der Hafen von Dar es Salaam ist der wichtigste Seehafen in Tansania und einer der verkehrsreichsten in Ostafrika. Er dient als wichtiges Tor für den internationalen Handel und wickelt einen großen Teil der tansanischen Ein- und Ausfuhren ab. Der Hafen erleichtert den Transport von Waren und Rohstoffen und bietet logistische Unterstützung für die Industrie nicht nur in Dar es Salaam, sondern auch in den umliegenden Regionen. Ifakara liegt im Kilombero-Distrikt der Region Morogoro an den Ufern des Kilombero-Flusses. Ifakara ist ein wichtiges wirtschaftliches und administratives Zentrum in der Region und verfügt über eine hervorragende Infrastruktur mit einer direkten Eisenbahnverbindung zum Hafen von Dar es Salaam. Das kürzlich fertiggestellte 220-kV-Umspannwerk in Ifakara bietet einen stabilen Anschlusspunkt an das TANESCO-Netz. Das Unternehmen ist dabei, den bevorzugten Standort auf Grundlage der Sicherung der Erschließungsflächen, der üblichen behördlichen Genehmigungen und der EPZA-Anreize festzulegen. Strom – umweltfreundlich, zuverlässig und wettbewerbsfähig TANESCO verfügt über eine installierte Stromerzeugungskapazität von mehr als 1700 MW, die überwiegend aus Wasserkraft und Gas besteht. Als solches hat es einen geringen CO 2 -Fußabdruck und TANESCO investiert in zusätzliche erneuerbare Energien, wobei Stufe 1 des Wasserkraftprojekts Julius Nyerere mit einer Leistung von 2.100 MW im Jahr 2024 abgeschlossen sein soll. Im Rahmen der Optimierung der Graphitlieferkette von EcoGraf zur Unterstützung der Industrie- und Batteriemärkte bestätigen unabhängige Ökobilanzstudien, dass die CO 2 -Emissionen während des Formungsprozesses durch die Nutzung der kostengünstigen Wasserenergie Tansanias um ca. 20 % gesenkt werden können und dass die Lage des Landes einen effizienten logistischen Exportknotenpunkt für die globalen Graphitmärkte darstellt. Die Strompreise in Tansania sind im Vergleich zu den OECD-Ländern sehr günstig und stellen einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil für die Ansiedlung energieintensiver Mahl- und Formungsprozesse in Tansania dar. Die Systemzuverlässigkeit des TANESCO-Netzes ist hoch, insbesondere für industrielle Abnehmer. Globale Logistik-Drehscheibe Als Reaktion auf globale Gesetze wie den Inflation Reduction Act in den USA und den Green Deal in der EU versuchen die Regierungen, Lieferketten für kritische Rohstoffle zu sichern und deren Risiken zu verringern. Dazu gehört die Vermeidung von Angebotskonzentrationen durch Diversifizierung und die Gewährleistung einer engen Integration mit der lokalen Produktion. Tansania ist mit seiner starken Geschichte als stabiles Land für Bergbauinvestitionen gut aufgestellt, um mehrere globale Märkte zu bedienen. Mit der Einrichtung eines Zentrums für mechanische Formgebung in Tansania kann EcoGraf mehrere Märkte bedienen und dabei die Stärken Tansanias als kostengünstiger Standort für grüne Energie nutzen. Diese Meldung ist von Andrew Spinks, Managing Director, für die Veröffentlichung autorisiert. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: INVESTOREN Andrew Spinks Managing Director T: +61 8 6424 9002 1: Im Vergleich zu früheren Studien EcoGrafs an anderen globalen Standorten. Über EcoGraf EcoGraf baut ein diversifiziertes Geschäft für Batterieanodenmaterialien zur Produktion von hochreinen Graphitprodukten für die Lithium-Ionen-Batteriemärkte und fortschrittliche Fertigungsmärkte. Bisher sind über 30 Millionen US-Dollar investiert worden, um zwei hochattraktive, entwicklungsbereite Geschäftsbereiche aufzubauen. In Tansania entwickelt das Unternehmen das TanzGraphite -Geschäft mit natürlichem Flockengraphit, beginnend mit dem Epanko-Graphitprojekt, um eine langfristige, skalierbare Versorgung mit Rohmaterial für die EcoGraf™-Batterieanodenmaterial-Verarbeitungsanlagen sowie mit hochwertigen Großflockengraphitprodukten für industrielle Anwendungen zu gewährleisten. Unter Verwendung der überlegenen, umweltfreundlichen EcoGraf HFfree™-Reinigungstechnologie plant das Unternehmen die Herstellung von 99,95 %-Hochleistungs-Batterieanodenmaterial zur Unterstützung von Elektrofahrzeug-, Batterie- und Anodenherstellern in Asien, Europa und Nordamerika im Zuge der Umstellung der Welt auf saubere, erneuerbare Energien. Das Batterierecycling ist für die Verbesserung der Nachhaltigkeit der Lieferkette von entscheidender Bedeutung. Durch die erfolgreiche Anwendung des EcoGraf™-Reinigungsverfahrens für das Recycling von Batterieanodenmaterial ist das Unternehmen in der Lage, seine Kunden bei der Reduzierung der CO2-Emissionen und der Senkung der Batteriekosten zu unterstützen. Folgen Sie EcoGraf auf LinkedIn, Twitter, Facebook und YouTube oder tragen Sie sich in die Mailingliste des Unternehmens ein, um die neuesten Ankündigungen, Medienmitteilungen und Marktnachrichten zu erhalten. Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich und enthält Abbildungen. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

