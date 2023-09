OTS: KfW IPEX-Bank / KfW IPEX-Bank beteiligt sich gemeinsam mit Credit ...

KfW IPEX-Bank beteiligt sich gemeinsam mit Credit Agricole CIB und La Banque Postale an der Erhöhung der strukturierten Multiwährungsfinanzierung von NEoT Green Mobility auf 145 Mio. EUR Paris (ots) - NEoT Green Mobility (NGM), ein Branchenführer bei der Finanzierung von Vermögenswerten im Bereich grüne Mobilität, baut mit Unterstützung der KfW IPEX-Bank sein bestehendes strukturiertes Multiwährungs-Finanzierungsvolumen auf umgerechnet 145 Mio. EUR aus und wächst damit in Europa weiter. Die KfW IPEX-Bank beteiligt sich neben Crédit Agricole CIB und La Banque Postale an der Finanzierung. Mit dieser zusätzlichen Finanzierung übernimmt NGM eine führende Rolle bei der Finanzierung der Energiewende, indem es private und staatliche Einrichtungen bei ihrem Übergang zur emissionsfreien Mobilität begleitet. Diesem Geschäft ging 2022 eine Ausweitung dieser Fazilität mit La Banque Postale als neuem Kreditgeber voraus. Im Jahr zuvor hatte NGM sein Eigenkapital um 80 Mio. EUR durch die Investoren 3i EOPF, Mirova Eurofideme 4 und Banque des Territoires erhöht, was die konstante Entwicklung und das Wachstum von NGM in der EU und im Vereinigten Königreich unterstreicht. NGM konnte nicht nur seine Finanzierungskapazitäten ausbauen. Das Unternehmen ist darüber hinaus seinem Ziel, bis 2025 ein verwaltetes Vermögen von 400 Mio. EUR zu erreichen, einen Schritt näher gekommen. Die "E-Mobility-as-a-Service"-Lösungen von NGM umfassen die Finanzierung und Lieferung von Akkus, Fuhrparks oder Ladelösungen für Sektoren wie öffentlicher Personennahverkehr, Logistik, Schifffahrt, Binnenschifffahrt, Schienen- und Ladelösungen. Das Unternehmen prüft auch bestehende wasserstoffbasierte Lösungen. NGM wird von NEoT Capital verwaltet. Crédit Agricole CIB fungierte als Konsortialführer für dieses neue Geschäft. Reed Smith unterstützte NGM und Crédit Agricole CIB als Rechtsberater für das Geschäft. Philippe Ringenbach, CEO von NEoT Capital : " Nachdem wir letztes Jahr die Banque Postale zusammen mit unserem langjährigen Partner Crédit Agricole CIB begrüßen konnten, beginnt nun mit dem Eintritt eines wichtigen internationalen Akteurs eine neue Ära. Mit diesem Geschäft können NEoT Green Mobility und NEoT Capital ihren Beitrag weiter ausbauen und sogar beschleunigen und eine globale Präsenz als wichtiger Akteur bei der Energiewende hin zu emissionsfreier Mobilität in Europa erreichen. " Laurent Haik, Abteilungsleiter bei Verbriefungen, Crédit Agricole CIB: "Wir sind stolz darauf, dass wir Pionierarbeit bei der ersten Verbriefung geleistet haben, die durch emissionsfreie Mobilitätswerte gestützt wird, und dass wir NGM von Anfang an zur Seite gestanden sind. Wir freuen uns außerordentlich, dass sich die KfW uns zu einer Zeit anschließt, in der NGM seine Entwicklungen beschleunigt, um sich als wichtiger Akteur auf seinem Markt zu etablieren." Agnès Pelhate, Head of Asset Finance bei La Banque Postale (corporate and investment bank division) : "Wir freuen uns über das anhaltende Wachstum von NGM in Frankreich und in ganz Europa, das durch den Beitritt der KfW und die Erhöhung der verfügbaren Kreditlinien zur Finanzierung der Umstellung auf umweltfreundlichere Transportmittel weiter beschleunigt wird." Andreas Ufer, Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank :" Wir freuen uns, NEoT Green Mobility und seine E-Mobility-as-a-Service-Lösungen zu unterstützen. Sie passen hervorragend zu unserer Agenda, den Wandel zu einer zukunftsfähigen Gesellschaft in allen drei Dimensionen Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft zu finanzieren. Wir freuen uns darauf, dass NEoT Green Mobility seine Geschäftstätigkeit ausbauen und den Weg zu einer emissionsfreien Mobilität ebnen wird." Über NEoT Capital NEoT Capital ist eine Verwaltungsgesellschaft, die die Energiewende hin zu emissionsfreier Mobilität und kohlenstoffarmer Energie unterstützt. NEoT Capital wurde von führenden Unternehmern gegründet und erschafft und verwaltet Anlageplattformen, die den Einsatz emissionsfreier Ausrüstung auf der Grundlage neuartiger Energiespeicherlösungen finanzieren. NEoT Capital bringt namhafte Anleger zusammen, die in diese Werte investieren, sie übertragen und als globale Dienstleistungen lokalen Behörden oder Betreibern zur Verfügung stellen. Dank des technischen und finanziellen Know-hows von NEoT Capital umfassen diese Dienstleistungen nicht nur die Finanzierung, sondern auch die Unterstützung bei der Verwaltung und Entwicklung der Ausrüstng. Über NEoT Green Mobility NEoT Green Mobility (NGM) ist eine von den Top-Investoren 3i EOPF, Mirova Eurofideme 4, Banque des Territoires und EDF Pulse Ventures finanzierte Anlageplattform. Das von NEoT Capital verwaltete Projekt dient der Finanzierung des Übergangs zu emissionsfreier Mobilität und unterstützt Behörden, Verkehrsbetriebe sowie Logistik- und Industrieunternehmen in Europa bei der Energiewende. NGM bietet schlüsselfertige Leasing- und Servicelösungen, einschließlich der Bereitstellung von Akkus, Fahrzeugen oder Ladeinfrastruktur als Dienstleistung für Kunden in einer Vielzahl von Sektoren: Schifffahrt, städtischer und interurbaner Personennahverkehr, Logistik, Schienenverkehr und Ladelösungen. Dank der Unterstützung der Investoren hat NGM bereits ca. 150 Mio. EUR an Finanzmitteln bereitgestellt oder zugesagt. Über die KfW IPEX-Bank Die KfW IPEX-Bank verantwortet innerhalb der KfW Bankengruppe die Export- und Projektfinanzierung. Sie unterstützt heimische und europäische Unternehmen in industriellen Schlüsselsektoren auf den globalen Märkten durch die Strukturierung mittel- und langfristiger Finanzierungen für deren Exporte, die Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen und die Sicherung von Rohstofflieferungen sowie durch die Finanzierung von Umwelt- und Klimaschutzprojekten auf der ganzen Welt. Als Bank, die für Wandel steht, finanziert sie Zukunftstechnologien, um den Wandel hin zu einer zukunftsfähigen Gesellschaft in allen drei Bereichen Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft zu unterstützen. Durch die Implementierung ambitionierter Sektorleitlinien für CO2-intensive Sektoren stellt die KfW IPEX-Bank sicher, dass ihre Finanzierungen mit den Zielen des Pariser Abkommens vereinbar sind. Durch die Einführung der Bilanzierung von Treibhausgasemissionen soll bis 2050 ein Netto-Null-Emissionsportfolio erreicht werden. Als Spezialbank verfügt die KfW IPEX-Bank über umfassendes Branchen-, Strukturierungs- und Länderwissen. Sie übernimmt in Finanzierungskonsortien führende Rollen und bindet andere Banken, institutionelle Investoren und Versicherungen aktiv ein. Sie wird als rechtlich selbständiges Konzernunternehmen geführt und ist in den wichtigsten Wirtschafts- und Finanzzentren der Welt vertreten. Pressekontakt: Dela Strumpf E-Mail: mailto:dela.strumpf@kfw.de Tel.: +49 69 7431-2984 http://www.kfw-ipex-bank.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/69662/5606853 OTS: KfW IPEX-Bank