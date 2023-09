Pressestimme: 'Handelsblatt' zur Migrationsdebatte

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zur Migrationsdebatte:

"In fast allen Mitgliedstaaten machen die Umfragen deutlich, dass die unkontrollierte Migration radikale Kräfte stärkt und den Rückhalt für die EU untergräbt. Die offenen Binnengrenzen, die eine Grundlage des europäischen Wohlstands bilden, sind in Gefahr. Nur will das nicht jeder wahrhaben. Die Migrationsdebatte krankt daran, dass Realitätsbezug durch moralische Empörung ersetzt wird, gerade in Deutschland."