Vonovia SE: Nahender Zinsgipfel weckt Kaufinteresse in der Immobilienbranche!

Auf der Septembersitzung hat die EZB den Leitzins erneut um 0,25 % auf mittlerweile 4,5 % angehoben. Experten gehen nun davon aus, dass ein Zinsgipfel erreicht worden sein könnte. In diesem Kontext stehen Substanzwerte aus der Immobilienbranche in der Gunst der Investoren.

Immobiliengigant im Profil

Die Vonovia SE ist mit einem Bestand von 548.080 Wohneinheiten, welche sich auf Deutschland, Österreich und Schweden verteilen, eines der größten börsennotierten Immobilienunternehmen in Europa. Der Kern des Geschäftsmodells von Vonovia besteht darin, Wohnungen zu besitzen, zu erwerben und zu verwalten. Das Unternehmen besitzt und betreibt ein umfangreiches Immobilienportfolio, das hauptsächlich aus Wohnungen besteht. Diese Wohnungen werden vermietet, um Mieteinnahmen zu generieren. Vonovia ist für die Instandhaltung, Modernisierung und Pflege der von ihnen verwalteten Wohnungen verantwortlich. Dies umfasst Reparaturen, Renovierungen und Modernisierungsmaßnahmen, um den Wohnkomfort für die Mieter zu gewährleisten und den Immobilienwert zu steigern. Das Unternehmen pflegt enge Beziehungen zu seinen Mietern und ist bestrebt, qualitativ hochwertigen Service und Wohnkomfort bereitzustellen. Dies schließt die Bereitstellung von Dienstleistungen wie Wartung, Notfallreparaturen und Unterstützung bei Mietangelegenheiten ein. Das Unternehmen hat auch eine führende Rolle bei der Umsetzung von Nachhaltigkeitsmaßnahmen in der Immobilienbranche übernommen und ist Mitglied des German Sustainable Building Council (DGNB). Vonovia hat das Ziel, bis 2050 klimaneutral zu sein und investiert in den Ausbau erneuerbarer Energien und die Umstellung auf umweltfreundlichere Heizsysteme.

