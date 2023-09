APA ots news: Euro-Bus der Nationalbank auf Tour durch Österreich

Seit 15 Jahren bringt die OeNB altersgerechte Finanzbildung in die Volksschulen Wien (APA-ots) - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) lässt seit dem Jahr 2008 ihren Euro-Bus im Rahmen der sogenannten Euro-Kids-Tour Volksschulen in ganz Österreich anfahren, um den Kindern vor Ort altersadäquat das Thema Geld näherzubringen. Die heute gestartete Herbstrunde wird wieder in zahlreichen Bundesländern Station machen und bis Ende Oktober dauern. Die OeNB ist auf vielen Ebenen der Finanzbildung in Österreich engagiert. Speziell für Kinder im Vorschul- bzw. Volksschulalter wird in den Bundesländern der Euro-Bus eingesetzt. Mit einem altersadäquat angepassten Schulungsprogramm erreichen diese OeNB-Finanzbildungsworkshops Kinder in ganz Österreich, die sich dabei auf spielerische Weise mit dem Thema Geld vertraut machen können. Das Lernprogramm im Bus ist in zwei Stationen gegliedert: In der "Schatzkammer" wird die Entwicklung des Geldes vom Tauschhandel bis hin zur Währungsunion für die Kinder greifbar gemacht, während die Station "Zaubermerkmale" den Kindern anhand der Prüfschritte FÜHLEN - SEHEN - KIPPEN die Sicherheitsmerkmale der Euro-Banknoten näherbringt. Mit diesen einfachen Schritten lassen sich die Euro-Banknoten ohne technische Hilfsmittel auf ihre Echtheit überprüfen. Die erste Euro-Kids-Tour der Nationalbank fand im Jahr 2008 statt. Seit damals wurden insgesamt 720 Volksschulen besucht und 6.175 Klassen mit über 121.000 Kindern geschult. Interessierte Volksschulen können sich für einen Stopp der Euro-Kids-Tour an ihrer Schule über untenstehenden Link anmelden. Zusätzlich kooperiert die OeNB seit diesem Jahr im Bereich der Finanzbildung mit der Privaten Pädagogischen Hochschule Eisenstadt in der gezielten Ausbildung angehender Volksschulpädagog:innen. Die Erfahrungen aus der Euro-Kids-Tour fließen direkt in die Schulungsmaßnahmen der Lehrpersonen ein und schon in diesem Schuljahr stehen die ersten Absolvent:innen vor den Klassen und können dort gut vorbereitet auf die Fragen der Kinder eingehen. Für die OeNB ist Finanzbildung ein wichtiges Anliegen. Um Mündigkeit und Handlungsfähigkeit in wirtschaftlich geprägten Situationen herauszubilden, braucht es fundierte Kenntnisse und Fähigkeiten in Kombination mit der richtigen Einstellung und Motivation. Kernkonzepte der finanziellen Bildung wie der Umgang mit Geld, die Planung und Vorsorge für die Zukunft, das überlegte Treffen von Entscheidungen sowie das Wissen darüber, wann und wo Beratung eingeholt werden sollte, sind wesentliche Bausteine, um Menschen in ihren unterschiedlichen Rollen zu befähigen, nachhaltige finanzielle Entscheidungen zu treffen. Vor diesem Hintergrund will die OeNB mit ihrem breiten Angebot an Workshops, analogen und digitalen Materialien für den Unterricht sowie ihrem Engagement in der Aus- und Fortbildung Lehrkräfte dabei unterstützen, Fragen rund ums Geld schon bei den Jüngsten anzusprechen und vermehrt im Unterricht zu integrieren. Fotos zur Veranstaltung stehen in Kürze über flickr zur Verfügung: https://bit.ly/3EMrUcQ Weitere Informationen zur Euro-Kids-Tour finden sich hier: https://bit.ly/3RtwFPP Das Video zur Tour ist auf dem YouTube-Kanal der OeNB verfügbar: https://youtu.be/l5_lf93d1B0 Rückfragehinweis: Oesterreichische Nationalbank Dr. Christian Gutlederer Pressesprecher (+43-1) 404 20-6900 christian.gutlederer@oenb.at www.oenb.at Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/156/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0085 2023-09-20/10:51