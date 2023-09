Bundesbank-Vizechefin Buch erhält Rückendeckung für EZB-Aufsichtsposten

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Bundesbank-Vizepräsidentin Claudia Buch erhält für ihre Nominierung als neue künftige EZB-Chefbankenaufseherin Rückendeckung aus Brüssel.

Der Wirtschafts- und Währungsausschuss (ECON) des EU-Parlaments sprach sich am Mittwoch in Brüssel nach einer öffentlichen Anhörung mehrheitlich für Buch aus. 29 Abgeordnete stimmten für Buch, 23 stimmten gegen sie, zwei enthielten sich. In der Anhörung war die Bundesbank-Vizechefin zuvor von den Abgeordneten mit zum Teil sehr kritischen Fragen konfrontiert worden. Der aktuelle Chef der EZB-Bankenaufsicht, der Italiener Andrea Enria, scheidet zum Jahresende nach fünf Jahren aus dem Amt.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte die deutsche Ökonomin unlängst im EZB-Rat für den Chefaufsichtsposten nominiert. Das Europäische Parlament muss der Personalie aber noch zustimmen. Grünes Licht muss dann schließlich der Rat der EU geben. Allerdings hatten sich nach einer informellen Anhörung vor dem ECON-Ausschuss deren Koordinatoren im Sommer einstimmig für die spanische Konkurrentin um den Job, Margarita Delgado, ausgesprochen, die Vizepräsidentin der spanischen Notenbank.

In der Anhörung äußerten einige Abgeordnete daher ihren Unmut darüber, dass die vormalige Meinung des Ausschusses zu Gunsten von Delgado aus ihrer Sicht übergangen worden sei. Ernest Urtasun von den Grünen merkte beispielsweise an: "Diese Anhörung findet unter besonderen Umständen statt, nachdem die EZB die Meinung des EU-Parlaments komplett ignoriert hat." So sollten die institutionellen Beziehungen zwischen EZB und EU-Parlament nicht laufen. Marco Zanni von der rechten Fraktion Identität und Demokratie warf Buch einen Mangel an relevanter Erfahrung im Bankensektor vor.

Buch wies darauf hin, dass sie seit nun fast zehn Jahren im Bundesbank-Vorstand sitze. Und die Bundesbank habe eine starke Rolle in Deutschland in der Bankenaufsicht. Sie habe zudem schon "viele schwierige Situationen" durchlebt beim Thema Finanzstabilität. Diesbezügliche Entscheidungen seien eng mit der Bankenaufsicht verknüpft. "Ich bin voll zuversichtlich in meine eigenen Fähigkeiten und Stärken bezüglich dieser Position", sagte sie. Den EU-Abgeordneten stellte sie in Aussicht, die Prüfung der Geldhäuser künftig straffer zu gestalten. Die jährliche Bankenprüfung sei zu lang und zu komplex. "Als Vorsitzende werde ich mich für eine Vereinfachung und Straffung dieses Prozesses einsetzen - in enger Zusammenarbeit mit der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) und in Abstimmung mit dem Europäischen Parlament."

Buch sprach sich zudem für die Einführung einer gemeinsamen Einlagensicherung in Europa aus. Es seien gute Vorschläge gemacht worden. Diejenigen, die die Entscheidungen zu fällen hätten, müssten an den Tisch kommen. Es müsse in Richtung einer gemeinsamen Einlagensicherung gehen. "Wir können auf lange Sicht kein System haben, bei dem wir eine gemeinsame Aufsicht haben, aber sehr fragmentierte Einlagensicherungssysteme." Es werde aber immer Unterschiede zwischen den Ländern beim institutionellen Rahmen und bei den Rechtssystemen geben, fügte sie hinzu. In Deutschland wird eine gemeinsame europäische Einlagensicherung (EDIS) für Sparer sehr kritisch gesehen.

EZB VERTEIDIGT NOMINIERUNG IN RECHTLICHER STELLUNGNAHME

Buch ist seit 2014 Vizepräsidentin der Bundesbank. Im Bundesbank-Vorstand ist sie aktuell für die Themenfelder Banken und Finanzaufsicht sowie für Finanzstabilität zuständig. Die Ökonomin sitzt als nationale Vertreterin bereits seit April im EZB-Aufsichtsgremium (Supervisory Board) und ist Mitglied im Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht. Zudem ist sie Mitglied im Ausschuss für Finanzstabilität (AFS). Von 2012 bis 2014 gehörte die gebürtige Paderbornerin dem Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung - auch die "Wirtschaftsweisen" genannt - an.

Jonás Fernández, ein sozialdemokratischer Abgeordneter, merkte in der Anhörung an, Buchs Nominierung verstoße möglicherweise gegen EU-Recht, das der EZB verbiete, einen Kandidaten aus den Reihen ihres eigenen EZB-Rates auszuwählen. Buch ist Stellvertreterin von Bundesbankpräsident Joachim Nagel in dem 26-köpfigen Gremium der EZB, welches über die Zinsen entscheidet. Die EZB reagierte rasch mit einer rechtlichen Stellungnahme. Darin stellte sie klar: "Claudia Buch, die nicht Gouverneurin der Deutschen Bundesbank sondern nur deren Vizepräsidentin ist, ist nicht Mitglied des EZB-Rates."

