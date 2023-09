GNW-Adhoc: Veracios bahnbrechende Übernahme von Minalyze wird das globale Wissen über Erzkörper durch verbesserte Datenanalyse und KI beschleunigen

^SALT LAKE CITY und GÖTEBORG, Schweden, Sept. 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Als

Wegbereiter eines transformativen Sprungs in den Geowissenschaften hat Veracio (https://www.veracio.com/) eine verbindliche Vereinbarung zur Übernahme von Minalyze (https://minalyze.com/), des Pioniers im Bereich Scanning und Dateninnovation, zu einem Gesamtpreis von 29,3 Millionen USD (https://www.boartlongyear.com/wp-content/uploads/ASX-Announcement-Boart- Longyear-Veracio-Unit-to-Acquire-Minalyze-19-Sept-2023-FINAL.pdf) getroffen. Mit der einzigartigen Kombination der KI-Lösungen und fortschrittlichen Analyselösungen von Veracio und der Datenvisualisierungstechnologie von Minalyze für die Geologie wird diese strategische Übernahme die Art und Weise, wie die Branche geologische Informationen erfasst, analysiert und interpretiert, verändern und eine Ära der fundierten Entscheidungsfindung in einer zunehmend komplexen und datengesteuerten Welt einläuten. ?Diese Übernahme stellt ein aufregendes neues Kapitel sowohl für Veracio als auch für Minalyze dar", führte JT Clark, Chief Executive Officer von Veracio, aus. ?Wir sehen dies als eine Chance, gemeinsam besser zu werden, indem wir unser kollektives Fachwissen nutzen, um Grenzen zu verschieben und ein Produktportfolio zu schaffen, das über alles hinausgeht, was bisher für die Bergbau- und Explorationsbranche verfügbar war." Annelie Lundström und Mikael Arthursson, die geschätzten Mitgründer von Minalyze, werden wichtige Führungspositionen innerhalb von Veracio übernehmen, während das gesamte Team von Minalyze nahtlos in Veracio eingegliedert wird. ?Der Zusammenschluss mit Veracio ist ein bemerkenswerter Schritt nach vorn", so Annelie Lundström. ?Wir sind der Ansicht, dass diese Übernahme uns in die Lage versetzen wird, das bisher Erreichte zu verbessern, unseren Kunden einen deutlichen Mehrwert zu bieten und gemeinsam neue Maßstäbe für die Branche zu setzen." ?Wir sind bestrebt, die Qualität und Innovation beizubehalten, die die Branche von Veracio und Minalyze erwartet", sagte Mike Ravella, Chief Innovation Officer bei Veracio. ?Wir möchten unseren Kunden auf beiden Seiten dieser Transaktion versichern, dass die Produkte und die Qualität der Dienstleistungen, auf die sie vertrauen und die sie schätzen, weiterhin zur Verfügung stehen und gut unterstützt werden, und wir ermutigen und schätzen ihre weitere Unterstützung." Diese bahnbrechende Vereinbarung wird die Synergien zwischen dem wissenschaftlichen und technologischen Fortschritt und den Fähigkeiten von Minalyze und Veracio nutzen. Veracio bleibt seiner Mission treu, die Datenerfassung und die KI in den Geowissenschaften weiterzuentwickeln und weltweit wichtige Ressourcen mit größerer Geschwindigkeit zu erschließen. Der Abschluss der Transaktion ist für den 20. September 2023 vorgesehen. Über Veracio: Veracio bietet Bergbaukunden zahlreiche Lösungen zur Verbesserung, Automatisierung und digitalen Transformation ihrer Erzkörperforschung bei der Exploration, Ressourcendefinition und Produktion. Durch ein vielfältiges Produktportfolio verfolgt Veracio einen modernen Ansatz und verbindet Wissenschaft und Technologie mit digitaler Zugänglichkeit, indem es fortschrittliches Scanning, Sensing mit starker Data Governance und den Einsatz von KI nutzt, um die Entscheidungsfindung in Echtzeit zu beschleunigen und die Effizienz, Rentabilität und Nachhaltigkeit in der gesamten Wertschöpfungskette deutlich zu verbessern. Über Minalyze: Minalyze hat eine lange Geschichte in der Entwicklung von Scanning-Instrumenten für Kernproben und Software für die Visualisierung von geologischen Daten. Der patentierte und einzigartige Scanner und die cloudbasierte Software des Unternehmens zur Digitalisierung großer Mengen von Bohrproben erzeugen hochauflösende und konsistente Daten durch die schnelle, zerstörungsfreie Erfassung mehrerer Datensets. Minalyze hat internationale Geschäftserfolge mit Kunden in Europa, Australien, Afrika und Nordamerika erzielt. Pressekontakte: +---------------------------+----------------------------+---------------------+ |Kamran Shaikh |Dave Yeates |Tony Shaffer | |PRA Communications |Veracio |Boart Longyear | |kshaikh@pracommunications.c|dave.yeates@veracio.com |tony.shaffer@boartlon| |om |(mailto:dave.yeates@veracio.|gyear.com | |(mailto:kshaikh@pracommunic|com) |(mailto:tony.shaffer@| |ations.com) |Handy: +61 401 597 536 |boartlongyear.com) | |Handy: +1 (778) 846-5406 | |Handy: +1 (801) | | | |243-5216 | +---------------------------+----------------------------+---------------------+ °