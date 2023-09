Kliniken verlangen bei Protesttag zusätzliche Finanzhilfen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Klinikbranche hat wegen akuter wirtschaftlicher Nöte vieler Standorte erneut zusätzliche Hilfen des Bundes verlangt. "Die finanzielle Situation der Krankenhäuser ist dramatisch, und sie gefährdet die Versorgungssicherheit für die Bevölkerung", sagte der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, anlässlich eines bundesweiten Protesttags am Mittwoch. In vielen Krankenhäusern und Regionen sei die Verunsicherung groß. Der Verband fordert einen "Inflationsausgleich" noch vor einer geplanten Reform zur generellen Neuaufstellung der Krankenhäuser in Deutschland. Gesetzlich sei es Kliniken nicht möglich, ihre Preise an gestiegene Kosten anzupassen.

Zum Protesttag unter dem Motto "Stoppt das Krankenhaussterben" waren neben einer zentralen Kundgebung am Brandenburger Tor in Berlin auch Aktionen in weiteren Städten angekündigt. Laut einer Umfrage des Deutschen Krankenhausinstituts sorgen sich 70 Prozent der Kliniken ernsthaft um ihre Existenz. Bis Jahresende seien inflationsbedingte Defizite von zehn Milliarden Euro zu verkraften. An der Umfrage für das dritte Quartal 2023 nahmen den Angaben zufolge 476 Häuser teil./sam/DP/nas