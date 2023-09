Bayer investiert 250 Mio Euro in Verhütungsmittel-Produktion in Finnland

Bayer investiert 250 Millionen Euro in eine neue Produktionsstätte für Verhütungsmittel in Finnland.

Mit der neuen Anlage in Turku sollen die Produktionskapazitäten für Implantate und Hormonspiralen zur Empfängnisverhütung ausgebaut werden, wie der Pharma- und Agrarkonzern am Donnerstag mitteilte. Bayer errichtet zudem in Costa Rica eine neue Produktionsanlage für Langzeit-Verhütungsmittel. Beide Projekte sind Teil der bereits 2021 angekündigten Gesamtinvestition von über 400 Millionen Euro für neue Produktionskapazitäten zur Herstellung von Verhütungsmitteln. Der Leverkusener Konzern will damit sein Ziel erreichen, bis 2030 100 Millionen Frauen in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen den Zugang zu modernen Verhütungsmitteln zu ermöglichen.