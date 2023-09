DAX 40: US-Notenbank Fed tastet Leitzinsniveau nicht an

Wie erwartet hat die US-Notenbank Federal Reserve am späten Mittwochabend vorerst nicht weiter an den berüchtigten Zinsschrauben gedreht. Allerdings hält sich der Währungshüter die Möglichkeit für einen weiteren Zinsschritt in diesem Jahr zunächst offen. Möglicherweise könnte das Zinslevel in Zukunft länger auf hohem Terrain verweilen als bislang gedacht.

Zinsband bleibt vorerst bei 5,25-5,50 Prozent

Das Zinsniveau bleibt in der weltweit größten Volkswirtschaft vorerst weiterhin bei einer Spanne in Höhe von 5,25-5,50 Prozent. Trotz der nach wie vor hohen Teuerung sieht sich die Fed nicht gezwungen das Leitzinsniveau vorerst weiter zu erhöhen.