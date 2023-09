EQS-News: Performance One AG: KI-Aktivitäten erhalten sechsstellige Förderzusage des Bundesministeriums für Bildung und Forschung

EQS-News: PERFORMANCE ONE AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Performance One AG: KI-Aktivitäten erhalten sechsstellige Förderzusage des Bundesministeriums für Bildung und Forschung



Performance One AG: KI-Aktivitäten erhalten sechsstellige Förderzusage des Bundesministeriums für Bildung und Forschung KI-basierte Software BIGNITE kann Marketing-Strategien von Unternehmen auf neues Level heben

Erfolgreiches Business-Webinar „Die disruptive Power von KI im Finanzmarkt“ mit AlsterResearch Mannheim, 21. September 2023 – Die Performance One-Gruppe, ein Anbieter für datengetriebene digitale Services und Produkte, erhält eine Förderzusage für KI-Forschung im niedrigen sechsstelligen Euro-Bereich. Gefördert wird mit „BIGNITE – Der digitale Data-Analyst“ eine KI-basierte Software-Lösung (SAAS). Diese ermöglicht auf der Basis von künstlicher Intelligenz und verschiedenen Algorithmen eine umfangreiche Datenanalyse, mit welcher eine umfassende Interpretation der eigenen Markt- und Marketing-Aktivitäten durchgeführt werden kann. Zusätzliche Experten und Tools braucht es nicht. Stattdessen werden Marktdaten erfasst und analysiert und anschließend werden KI-gestützt Handlungsempfehlungen generiert. Mit diesem Instrument, das individuell für Unternehmen und verschiedene Märkte angepasst wird, kann die Marketing-Strategie von Unternehmen auf einer völlig neuen Datenbasis mit deutlich höherer Interpretationsqualität gezielt weiterentwickelt werden, um daraus kurz- und mittelfristige Handlungsempfehlungen zu generieren. Die Bescheinigungsstelle Forschungszulage BFZS bestätigt als Ergebnis ihrer Prüfung die Neuartigkeit dieses Ansatzes und der bislang erreichten und weiter geplanten Projektphasen. Die Förderzusage gilt für die Tochtergesellschaft Performance One Brain GmbH. In der Performance One Brain GmbH sind die KI- und Smart-Data-Aktivitäten der Unternehmensgruppe gebündelt. Die Potenziale von KI im Finanzsektor haben jetzt den Co-Founder & Chief of Methodology, Dr. Thomas Johann, und das Aktien-Analyse-Haus AlsterResearch zu tiefergehenden Analysen inspiriert und diese wurden in einem Business-Webinar aufgezeigt: „Die disruptive Power von KI im Finanzmarkt“. Dr. Thomas Johann: „Selbst mit einer generalistisch angelegten KI wie ChatGPT lassen sich mit den richtigen Fragestellungen auch im Aktien- und Finanzsektor interessante Ergebnisse erzielen. Das zukünftige Potenzial, mit speziellen Finance-GPTs wie der Lösung von Bloomberg vielfältige Analyse- und Content-Lösungen zu erschaffen, ist gewaltig. Und das wird in einer extrem hohen Geschwindigkeit ablaufen. Das zeigt schon der gewaltige Qualitätssprung von ChatGPT 3.5 auf 4.0.“ Harald Hof, Senior Equity Research Analyst bei SRH AlsterResearch: „Das Geheimnis liegt sicher auch darin, die künstliche Intelligenz mit den richtigen Daten zu füttern. Auf einer seriösen und verlässlichen Datenbasis kann dann die KI sogar heute schon so weit gebracht werden, beispielsweise die Fragestellung „Welche Aktie soll man bevorzugen, wenn man an die Zukunft von KI glaubt? Apple oder Google/Alphabet?“ mit einer recht eindeutigen Empfehlung beantwortet zu bekommen. Diese Möglichkeiten werden aus meiner Sicht die Analyse und Dateninterpretation im Finanzsektor in Zukunft ganz wesentlich beeinflussen.“



Über PERFORMANCE ONE

PERFORMANCE ONE begleitet führende Unternehmen erfolgreich in die digitale Zukunft. Das umfangreiche Portfolio an digitalen Services und Produkten reicht von entscheidungsunterstützenden Smart Data Analysen und effizientem Performance Marketing über die Schaffung von emotionalen Markenerlebnissen bis hin zum Aufbau eigener KI-basierter Geschäftsmodelle. In der Tochtergesellschaft E-Health Evolutions GmbH wird die KI-gestützte psychologische Online-Plattform couch:now realisiert.



IR-Kontakt

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

089/889690625

frank.ostermair@better-orange.de

linh.chung@better-orange.de

21.09.2023 CET/CEST

