OTS: Skoda Auto Deutschland GmbH / Drei Millionen Fahrzeuge, Tendenz ...

Drei Millionen Fahrzeuge, Tendenz steigend: Skoda Auto schreibt SUV-Erfolgsgeschichte fort (FOTO) Mladá Boleslav (ots) - > Jubiläumsfahrzeug ist ein schwarzer Skoda Kodiaq Sportline aus dem Werk in Kvasiny > Bis heute über 841.000 produzierte Kodiaq, zweite Generation startet in wenigen Wochen > Skoda fertigt seine SUV-Modelle in der Tschechischen Republik, China, Indien, der Ukraine und der Slowakei > Der in Neuseeland entworfene und gebaute Trekka gilt als Vorläufer der modernen Skoda SUV Skoda Auto feiert die Produktion seines dreimillionsten SUV. Der schwarze Skoda Kodiaq Sportline lief im Werk Kvasiny vom Band. Nach dem Einstieg der Marke ins SUV-Segment 2009 mit dem Skoda Yeti zählten diese Fahrzeuge schnell zum Kernangebot des tschechischen Fahrzeugherstellers. Im Rahmen seiner erfolgreichen SUV-Offensive hat Skoda die Baureihen Kodiaq, Karoq und Kamiq sowie ihr erstes rein elektrisches SUV-Modell auf Basis des Modularen Elektrifizierungs-Baukastens (MEB) Enyaq eingeführt. Mit zusätzlichem Aufwind durch den in Indien erfolgreichen Kushaq erzielt die SUV-Palette annähernd die Hälfte der weltweiten Skoda Auslieferungen. Andreas Dick, Skoda Auto Vorstand für Produktion und Logistik, sagt: "Drei Millionen seit 2009 produzierte SUV markieren eine fantastische Leistung für unser gesamtes Team. Dieser Meilenstein unterstreicht die Entwicklung der Präferenzen unserer Kunden und unsere Flexibilität, auf diese Wünsche zu reagieren. Heute sind fast 50 Prozent unserer ausgelieferten Fahrzeuge SUV. Unsere Mission ist klar: Wir sind fest entschlossen, unser SUV-Angebot zu elektrifizieren und unsere Produktionsanlagen entsprechend anzupassen. Herausforderung angenommen!" Die Baureihen Kamiq, Enyaq und Enyaq Coupé fertigt Skoda in der Tschechischen Republik am Stammsitz in Mladá Boleslav. Karoq und Kodiaq laufen in Kvasiny vom Band. Der Fahrzeughersteller produziert seine SUV-Modelle auch in China, Indien, der Ukraine und der Slowakei. Yeti: das erste Skoda SUV-Modell 2009 hat Skoda Auto mit dem Yeti seine damals fünfte Baureihe auf den Markt gebracht. Das erste SUV des tschechischen Fahrzeugherstellers überzeugte mit kompakten Außenmaßen und typischen SUV-Vorzügen wie erhöhter Sitzposition und großer Geräumigkeit. Hinzu kamen praktische Simply Clever-Details wie die VarioFlex-Rücksitze. 2018 endete die Produktion des Yeti nach mehr als 684.000 gefertigten Einheiten. Dieser Erfolg legte den Grundstein für die umfassende Skoda SUV-Offensive. Kodiaq: Pionier der SUV-Kampagne in Kürze in zweiter Generation erhältlich Der Kodiaq trat im September 2016 auf die weltweite Bühne. Der 2018 vorgestellte Kodiaq RS ergänzte als erstes SUV die betont sportliche Skoda RS-Familie. Bis heute hat die Marke mehr als 841.000 Exemplare seines größten SUV hergestellt. In den kommenden Wochen enthüllt Skoda die zweite Kodiaq-Generation. Sie umfasst unter anderem eine Plug-in-Hybridvariante mit einer elektrischen Reichweite von mehr als 100 Kilometern. Karoq: Beschleuniger der SUV-Offensive Als zweites Modell seines modernen SUV-Angebots hat Skoda 2017 den Karoq eingeführt. Das Kompakt-SUV stieg mit insgesamt über 705.000 gefertigten Exemplaren schnell zu einem Eckpfeiler der aktuellen Produktpalette auf. 2012 stand der Karoq in 60 Ländern zur Wahl und rangierte auf Rang drei der meisten Auslieferungen hinter dem Bestseller Octavia und dem Crossover-Modell Kamiq. Im Zuge der Aufwertung 2022 erhielt der Karoq ein aufgefrischtes Design und nachhaltige Materialien. Kamiq: Einstieg ins Segment der City-SUV Mit dem Kamiq erweiterte Skoda die Produktpalette um ein Modell im dynamisch wachsenden Segment der City-SUV. Seit seinem Marktstart in 2019 liefen über 537.000 Einheiten - inklusive des Kamiq GT für China - vom Band. Damit war er sowohl 2021 als auch 2022 das meistverkaufte SUV der Marke. Im August hat Skoda die aufgewertete Version des Kamiq mit Verbesserungen in puncto Design, Sicherheit und Konnektivität präsentiert. Enyaq und Enyaq Coupé: SUV starten in die Ära der Elektromobilität Einen Schlüsselmoment in der Elektromobilitäts-Strategie von Skoda Auto stellt die Markteinführung des Enyaq im September 2020 dar, der als erstes Modell auf dem Modularen Elektrifizierungs-Baukastens des Volkswagen Konzerns basiert. Im Januar 2022 folgt das Enyaq Coupé. Es überzeugt mit emotionalem Design, sportlicher Ästhetik und geräumigen Interieur. Bis heute entstanden im Werk in Mladá Boleslav über 166.000 Einheiten der beiden Karosserievarianten. Kushaq: in Indien für Indien produziert 2021 folgte der Skoda Kushaq, den die Marke als erstes Modell lokal in Indien fertigt. Er unterstreicht das Engagement von Skoda für den indischen Markt - bis heute verließen fast 64.000 Exemplare das Produktionsband. In Zukunft exportiert Skoda den Kushaq als CKD-Teilesätze (Completely Knocked Down) aus Pune nach Vietnam, wo sie ab der zweiten Hälfte des Jahres 2024 endmontiert werden. Auf diese Weise nutzt das Unternehmen bestehende Synergien, um das Potenzial in neuen dynamischen Wachstumsmärkten auszuschöpfen. Trekka: bahnbrechender Vorläufer von Skoda Der 1966 vorgestellte Trekka gilt als Urahn der heutigen SUV-Modelle von Skoda. Bei dem Allrounder handelt es sich wohl um das erste Automobil, das in Neuseeland sowohl entworfen als auch gebaut wurde. Für die Produktion hat der tschechische Autohersteller mit einem lokalen Importeur und weiteren neuseeländischen Firmen zusammengearbeitet. Die Montage basierte auf technischen Bausätzen mit Motoren und Getrieben, die Skoda seinerzeit aus Mladá Boleslav nach Neuseeland verschiffte. In der Otahuhu-Fabrik entstanden bis 1972 fast 3.000 Einheiten des Trekka. 