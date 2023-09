Wichtige Streitpunkte in Bergkarabach-Gesprächen noch offen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Moskau/Eriwan (Reuters) - Bei den Gesprächen über die Zukunft der Kaukasus-Krisenregion Bergkarabach haben die Konfliktparteien noch keine endgültige Vereinbarung erzielen können.

"Wir müssen noch viele Fragen und Probleme durchsprechen", sagte David Babajan, ein Berater der selbsternannten Regierung von Bergkarabach, der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag. So habe seine Seite zwar einer Feuerpause mit Aserbaidschan zugestimmt. Ungeklärt sei aber die Umsetzung der damit verbundenen Forderung Aserbaidschans, wonach die in Bergkarabach lebenden ethnischen Armenier auch ihre Waffen abgeben sollen. Erst seien Sicherheitsgarantien nötig, forderte Babajan. "Sie könnten uns jederzeit zerstören, einen Völkermord an uns verüben – verstehen Sie das, Reuters? Der Westen schweigt, Russland schweigt, Armenien schweigt. Was sollen wir tun?"

Auch die russische Nachrichtenagentur RIA meldete unter Berufung auf einen Unterhändler der ethnischen Armenier, dass es noch keine endgültige Einigung gegeben habe. Ein Vertreter Aserbaidschans wurde zugleich mit den Worten zitiert, es sei kaum zu erwarten gewesen, dass alle Probleme innerhalb eines Treffens gelöst werden könnten.

Beide Seiten hatten sich in der aserbaidschanischen Stadt Jewlach getroffen. Bei den Gesprächen sollte es um die Zukunft der rund 120.000 ethnischen Armenier in Bergkarabach gehen. Aserbaidschan hatte am Dienstag einen breit angelegten Militäreinsatz in der Region gestartet. Einen Tag später stimmten die in Bergkarabach lebenden Armenier notgedrungen einer Feuerpause zu. Bei dem Einsatz sollen Hunderte Menschen getötet und verletzt worden sein, darunter auch Zivilisten und Kinder. Die Angaben ließen sich unabhängig zunächst nicht bestätigen.

In Bergkarabach leben überwiegend ethnische Armenier, die die Region nach der Lossagung von Aserbaidschan mit Unterstützung der armenischen Regierung drei Jahrzehnte lang weitgehend kontrollierten. Das Gebiet liegt aber inmitten von Armeniens Nachbarland Aserbaidschan, zu dem es völkerrechtlich auch gehört.

ARMENIENS REGIERUNG: FRIEDEN SICHERT SOUVERÄNITÄT

Aserbaidschans Staatschef Ilham Alijew hatte am Mittwoch in einer Fernsehansprache erklärt, sein Land habe die volle Kontrolle über Bergkarabach wiedererlangt. Er wolle die Bevölkerung der Region nun integrieren. "Sie sind unsere Bürger", sagte Alijew. Er habe nichts gegen sie, nur gegen ihre "kriminellen" Separatisten-Anführer. Armenische Kräfte hätten damit begonnen, ihre Waffen abzugeben und würden sich aus Bergkarabach zurückziehen. Armenien bestreitet, Waffen und Soldaten in Bergkarabach zu haben. Nach der Großoffensive solle die Region nun zu einen "Paradies" werden, versprach Alijew.

Armeniens Ministerpräsident Nikol Paschinjan wandte sich am Donnerstag in einer Fernsehansprache an seine Mitbürger. Dabei erwähnte er Bergkarabach nicht direkt. Er sagte aber, dass sein Land "frei von Konflikten" sein müsse. "Frieden ist ein Faktor, der Sicherheit sowie Unabhängigkeit und Souveränität gewährleistet und garantiert." Armenien müsse diesen Pfad "im Interesse der Unabhängigkeit, im Interesse der Eigenstaatlichkeit und im Interesse der Zukunft" einschlagen.

RIA meldete unter Berufung auf einen Vertreter von Aserbaidschans Präsident Alijew, Aserbaidschan habe Armenien den Entwurf für ein Friedensabkommen zwischen den beiden Ex-Sowjetrepubliken zukommen lassen. Man warte in der Hauptstadt Baku nun auf eine Reaktion Armeniens.

