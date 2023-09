Selenskyj reist von USA weiter nach Kanada

OTTAWA (dpa-AFX) - Nach seinem Besuch in den USA setzt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj seine Auslandsreise mit einem Zwischenstopp im benachbarten Kanada fort. Premierminister Justin Trudeau werde ihn in der Hauptstadt Ottawa empfangen, teilte die kanadische Regierung am Donnerstagabend (Ortszeit) überraschend mit. Während des Aufenthalts in dem Nato-Land bis Freitag sei auch eine Rede Selenkyjs vor dem Parlament geplant./mk/DP/zb