EuroSTOXX50 – garantiert oder gehebelt

Der EuroSTOXX®50 Price Index pendelt seit Ende März 2023 mehrheitlich in einer Bandbreite zwischen der 38,2%-Retracementlinie bei 4.177 Punkten und 4.414 Punkten. Ende Juli gab es einen kurzen Ausflug nach oben. Inzwischen notiert der Aktienindex jedoch wieder im Bereich der Untergrenze der Range. Im laufenden Börsenjahr liegt der Index dennoch zweistellig im Plus. Die Experten von UniCredit erwarten, dass der europäische Standardwerteindex Ende 2023 im Bereich von 4.200 Punkten schließt. Aktuell fehlen signifikante Impulse, die den Index deutlich nach oben schieben könnten.

Der EuroSTOXX®50 Price Index zählte zu den meistbeachteten Aktienindizes in Europa. Der Index enthält 50 der größten notierten Aktien der Eurozone. Dazu zählen Adidas und Deutsche Börse aus Deutschland, Danone und LVMH aus Frankreich, die italienische Enel und Eni, Iberdorla und Inditex aus Spanien sowie Ahold und ING Group aus den Niederlanden. Der Index wird vierteljährlich überprüft und gegebenenfalls angepasst. Zu den Zugpferden im laufenden Jahr zählen Automobilhersteller wie Ferrari und Stellantis sowie Bankhäuser wie BBVA und UniCredit. Die Aktie des Zahlungsdienstleisters Adyen hat sich seit Ende 2022 hingegen rund halbiert.

Konjunktur- und Zinsängste bremsen aktuell die Konsumlaune der Verbraucher sowie die Investitionsbereitschaft vieler Unternehmen. Jüngster Beleg dafür sind die am Freitag veröffentlichten Zahlen zur Wirtschaftsleitung in der Eurozone. Dem Einkaufsmanagerindex für die Privatwirtschaft zufolge schrumpfte die Wirtschaftsleistung im September den vierten Monat in Folge. Zwar legte der vom Finanzdienstleiter S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex um 0,4 auf 47,1 Punkte zu. Werte unterhalb von 50 signalisieren dennoch eine Kontraktion. Zwar erwarten die Experten von UniCredit angesichts der durchwachsenen konjunkturellen Aussichten keinen drastischen Kurseinbruch. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12,5 und einer Dividendenrendite von 3,36 Prozent sind die im EuroSTOXX®50 enthaltenen Aktien moderat bewertet. Dennoch könnte es in den kommenden Monaten weiterhin zu teils starken Schwankungen kommen.

Chart: EuroSTOXX®50 Price Index Widerstandsmarken: 4.237/4.297/4.345/4.413 Punkte Unterstützungsmarken: 3.982/4.091/4.177 Punkte Der EuroSTOXX®50 bewegt sich seit Ende März in einem Seitwärtstrend. Kurzfristig befindet sich der Index in einer Konsolidierung und testet aktuell die Unterstützungsmarke bei 4.177 Punkten. Sackt der Leitindex unter diese Marke droht eine weitere Verkaufswelle bis 4.091 Punkte. Auf der Oberseite findet der EuroSTOXX®50 bei 4.237 Punkten einen Kreuzwiderstand. Gelingt der Ausbruch über diese Marke, eröffnet sich aus technischer Sicht weiteres Aufwärtspotenzial bis 4.297 Punkte und im weiteren Verlauf bis 4.345 Punkte. EuroSTOXX®50 in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 13.03.2023 –22.09.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de EuroSTOXX®50 in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 23.09.2018 – 22.09.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie ein Top Zins Garant Zertifikat könnten eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein. Das Wertpapier bietet Anlegern die Chance auf die Auszahlung zusätzlicher Beträge von jährlich EUR 52, wenn der EuroStoxx50 (Price-)Index an den jährlich fixierten Stichtagen auf Höhe des Ertragszahlungslevels oder darüber notiert. Am Laufzeitende wird mindestens der Nennbetrag von EUR 1.000 zurückbezahlt. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt. Top Zins Garant Zertifikat Basiswert WKN Emissionspreis in Euro Finaler Bewertungstag Bemerkung EuroSTOXX®50 (Price) Index A2FHFE* 1.025,00 24.10.2028 Mindestbetrag: EUR 1.000; Ertragszahlungslevel: 100%; zusätzliche Beträge: EUR 52 *Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 22.09.2023; 16:00 Uhr Faktor Optionsscheine Long auf EuroSTOXX ®50 für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag EuroSTOXX®50 (Price) Index HC0B1C 22,07 3.370,754047 3.792,098303 5 Open End EuroSTOXX®50 (Price) Index HC0B1H 24,90 3.792,055023 4.002,893282 10 Open End EuroSTOXX®50 (Price) Index HC0B1N 12,07 3.932,488682 4.072,878528 15 Open End EuroSTOXX®50 (Price) Index HC8VT6 5,12 4.044,835609 4.128,96819 25 Open End Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 22.09.2023; 16:10 Uhr Faktor Optionsscheine Short auf EuroSTOXX®50 (Price) Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag EuroSTOXX®50 (Price) Index HC64R0 9,76 5.055,26547 4.634,161856 -5 Open End EuroSTOXX®50 (Price) Index HC97HS 10,11 4.633,964494 4.423,11911 -10 Open End EuroSTOXX®50 (Price) Index HC97J5 9,92 4.493,530836 4.352,883321 -15 Open End EuroSTOXX®50 (Price) Index HC97JN 9,11 4.381,183909 4.297,065178 -25 Open End Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 22.09.2023; 16:10 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Top Zins Garant Zertifikaten, Faktor Optionsscheine sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

