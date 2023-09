DAX 40 Wochenausblick: Anleger auf der Hut – Zinssorgen dominieren weiterhin

Die schwelenden Zinssorgen dies- und jenseits des Atlantiks dürften Anleger auch in der neuen Handelswoche weiter umtreiben. Nach der jüngsten Fed-Notenbanksitzung bleibt die Unsicherheit über die zukünftige Ausgestaltung der Geldpolitik insbesondere in den USA weiter akut. Marktakteure sorgen sich, dass das Zinsniveau doch länger hoch bleiben könnte als zuletzt gedacht.

Geldpolitik dürfte weiterhin die bestimmende Thematik bleiben

Die Zinsentscheide aus der vergangenen Woche haben offensichtlich ihre Spuren hinterlassen. Neben der Fed hatte auch die Bank of England (BoE) und die Schweizerische Nationalbank (SNB) ihre Zinsen nicht erhöht. Für den schwedischen und norwegischen Zinsraum wurde das Level allerdings nach oben angepasst, was somit zu Irritationen in Anlegerkreisen führte. Trotz der Zinspause im Erhöhungszyklus in den Vereinigten Staaten drosselt die Aussicht auf anhaltend hohe Kapitalmarktzinsen jedoch die Kauflaune. Fed-Chef Jerome Powell hatte signalisiert, dass in puncto Zinserhöhungen noch Luft nach oben sei.