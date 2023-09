GNW-Adhoc: Quantexa ernennt zur Beschleunigung von Wachstumsplänen führende Persönlichkeiten der Branche in seinen Beirat

^LONDON, Sept. 25, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa, der weltweit führende Anbieter von Decision Intelligence (DI)-Lösungen für den privaten und öffentlichen Sektor, hat heute bekanntgegeben, dass er drei Koryphäen der Branche in seinen Beirat berufen hat. Zu diesen Neuzugängen gehören Ralph Schlosstein (https://www.evercore.com/bios/ralph-schlosstein/), ehemaliger CEO von Evercore und ehemaliger President von BlackRock, Matthew Gould (https://www.linkedin.com/in/matthew-gould-3466a9184?originalSubdomain=uk), ehemaliger CEO von NHSX, und Sir Jeremy Fleming (https://www.gchq.gov.uk/person/jeremy-fleming), ehemaliger Direktor des GCHQ. Diese angesehenen Führungskräfte bringen eine Fülle von Fachwissen in den Bereichen Finanzen, Gesundheitswesen und nationale Sicherheit zu Quantexa. Die Erweiterung des Beirats von Quantexa kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt für das Unternehmen, nach dem Abschluss einer Serie-E-Finanzierungsrunde in Höhe von 129 Mio. USD unter der Leitung von GIC, mit der Quantexa in eine Elitegruppe britischer Technologieunternehmen eintritt, die den Status eines Einhorns erreicht haben. In diesem Jahr wurde außerdem bekannt gegeben, dass Quantexa in den nächsten drei Jahren über 155 Mio. USD in die globale KI-Branche investieren wird, um Kunden dabei zu helfen, den Einsatz von KI zum Schutz, zur Optimierung und zum Wachstum ihrer Unternehmen voranzutreiben. Bis 2027 werden die weltweiten Investitionen von Quantexa in KI mehr als 250 Mio. USD erreichen. Ralph Schlosstein, ehemaliger CEO von Evercore und ehemaliger President von BlackRock, bringt seine jahrzehntelange Erfahrung im Investmentbanking in den Beirat von Quantexa ein. In seiner herausragenden Karriere spielte er unter anderem eine strategische Rolle bei der Unterstützung des größten Vermögensverwaltungsunternehmens der Welt beim Börsengang. Der finanzielle Scharfsinn von Herrn Schlosstein wird eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung von Unternehmensstrategie-Initiativen spielen. Matthew Gould, ehemaliger CEO von NHSX, tritt dem Beirat von Quantexa bei, nachdem er zwischen 2010 und 2015 als britischer Botschafter in Israel tätig war. In dieser Zeit half Gould, den UK-Israel Technologies Hub ins Leben zu rufen - eine Initiative, die in Tel Aviv läuft, um Technologiepartnerschaften zwischen britischen und israelischen Unternehmen zu schmieden. In jüngster Zeit hat Herr Gould seinen umfangreichen Hintergrund im Gesundheitswesen genutzt, um eine entscheidende Rolle bei der Beratung des NHS zu Initiativen während der Covid-19-Pandemie zu spielen. Bei NHSX war Gould für die Nutzung von Daten und Technologien zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung verantwortlich. Das fundierte Fachwissen von Herrn Gould wird Quantexa dabei helfen, die Volkswirtschaften und Branchen zu identifizieren, auf die man sich strategisch konzentrieren sollte, und Entscheidungen zur Geschäftsstrategie zu treffen. Sir Jeremy Fleming, ehemaliger Direktor des GCHQ und ehemaliger stellvertretender Leiter des MI5, tritt dem Beirat mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in den Bereichen Geheimdienste und Technologie bei. Zu seinen umfangreichen Erfahrungen gehört der Aufbau des National Cyber Security Centre, wo er sich dafür einsetzte, das Vereinigte Königreich zum sichersten Ort zu machen, an dem man online leben und Geschäfte machen kann. Sir Fleming setzt sich leidenschaftlich dafür ein, den Einsatz von Technologie durch den Staat transparenter zu machen, und wird die Fähigkeiten von Quantexa bei der Bewältigung neuer Bedrohungen und Chancen verbessern. ?Wir freuen uns, Ralph Schlosstein, Matthew Gould und Sir Jeremy Fleming in unserem Beirat willkommen zu heißen", so Vishal Marria, CEO von Quantexa. ?Ihr kollektives Fachwissen in den Bereichen Finanzen, Gesundheitswesen und nationale Sicherheit wird von unschätzbarem Wert sein, wenn wir weiterhin hochmoderne Decision Intelligence-Lösungen entwickeln, die den sich wandelnden Anforderungen des Marktes gerecht werden." ?Die KI-gestützte Technologie von Quantexa ermöglicht es seinen Kunden, ihre Unternehmen mit Effizienz und Transparenz zu schützen, zu optimieren und zu vergrößern", so Ralph Schlosstein, ehemaliger CEO von Evercore und ehemaliger President von BlackRock. ?Ich glaube, dass Quantexa gut positioniert ist, um die kommenden Chancen zu nutzen und seinen Anteil an der aufstrebenden Kategorie Decision Intelligence zu erhöhen. Ich freue mich darauf, das Führungsteam dabei zu unterstützen, seine organische und anorganische Wachstumsstrategie zu beschleunigen." ?Es ist eine aufregende Zeit für mich, dem Beirat von Quantexa in dieser kritischen Wachstumsphase des Unternehmens beizutreten," so Matthew Gould. ?Der innovative Ansatz von Quantexa, Kunden aus dem privaten und öffentlichen Sektor dabei zu helfen, Daten zu ihrem wertvollsten Hilfsmittel zu machen, revolutioniert die Entscheidungsfindung in zahlreichen Branchen. Ich freue mich darauf, mit dem talentierten Team von Quantexa zusammenzuarbeiten, um Daten zu verbinden und bessere Ergebnisse für Unternehmen zu erzielen." Sir Jeremy Fleming, ehemaliger Direktor des GCHQ, kommentierte dies wie folgt: ?Ich bin begeistert, Teil eines Unternehmens zu sein, das an der Spitze der KI- Innovation steht. Ich freue mich darauf, meine Erfahrung mit den beeindruckenden Fähigkeiten von Quantexa zu kombinieren, die die Art und Weise, wie die Kunden von Quantexa Daten zum Schutz von Unternehmen und Bürgern nutzen, weiter prägen werden." Mit Hilfe seines Beirats widmet sich Quantexa weiterhin der Aufgabe, Unternehmen durch innovative Decision Intelligence-Lösungen in die Lage zu versetzen, verlässliche betriebliche Entscheidungen zu treffen. Mehr über das Führungsteam von Quantexa finden Sie hier (https://www.quantexa.com/about/leadership/). Über Quantexa? Quantexa ist ein globales Unternehmen für Daten- und Analysesoftware, das Pionierarbeit im Bereich Decision Intelligence leistet und Unternehmen in die Lage versetzt, vertrauenswürdige betriebliche Entscheidungen zu treffen, indem es Daten Bedeutung verleiht. Mit den neuesten Fortschritten in den Bereichen Big Data und KI deckt die Decision Intelligence-Plattform von Quantexa verborgene Risiken und neue Chancen auf, indem sie eine kontextbezogene, vernetzte Sicht auf interne und externe Daten an einem einzigen Ort bietet. Sie löst die größten Herausforderungen in den Bereichen Datenmanagement, KYC, Customer Intelligence, Finanzkriminalität, Risiko, Betrug und Sicherheit während des gesamten Kundenlebenszyklus. Die Quantexa Decision Intelligence-Plattform verbessert die operative Leistung mit über 90 % mehr Genauigkeit und einer 60-mal schnelleren Auflösung des Analysemodells als herkömmliche Ansätze. Quantexa wurde 2016 gegründet und hat heute mehr als 650 Mitarbeiter und Tausende von Nutzern, die mit Milliarden von Transaktionen und Datenpunkten auf der ganzen Welt arbeiten. 