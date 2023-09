Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zur Migrationspolitik der Grünen

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Migrationspolitik der Grünen:

"Seit sich die Flüchtlingssituation zuspitzt, lässt sich bei einigen grünen Spitzenpolitikern ein gewisser Pragmatismus erkennen. (.) Den Grünen stehen nun ungemütliche Wochen und möglicherweise auch ein hitziger Parteitag bevor. Eine Willkommenskultur gegenüber Migranten ist seit jeher Teil der Grünen-Programmatik, viele wollen bei humanitären Fragen keine Abstriche machen. Doch die Partei ist durchaus fähig, über ihren Schatten zu springen: Ohne Abstriche setzen sich die Grünen für die Unterstützung der Ukraine mit Waffen ein, in Nordrhein-Westfalen haben sie einem Braunkohle-Kompromiss zugestimmt. (.) Nun ist es Zeit für Realpolitik in Migrationsfragen. Die zaghafte Häutung der Grünen nimmt die anderen Parteien in Mithaftung. Auch für sie ist es an der Zeit, verbal abzurüsten und Sachpolitik zu machen."/yyzz/DP/he