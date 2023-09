Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Migration

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Migration:

"Koalitionen sind ein mühsames Ding, manchmal muss die Wut raus. Doch der neueste Vorwurf in der Ampel lässt aufhorchen. Als "Sicherheitsrisiko" stuft die FDP die Grünen ein. Das ist ein massiver, tiefgreifender Vorwurf, der eigentlich das Ende einer solchen Koalition einleiten müsste. Das verletzt. Vor allem, weil es in der Migrationspolitik zutrifft. Wann endlich ändern die Grünen ihren Kurs? Blind und taub reagierten weite Teile der Partei auf Alarmrufe der Landräte und Bürgermeister, als wären das nachgeordnete Hanswursten, die sich mit ihren überfüllten Turnhallen und Schulen bloß dumm anstellen. Keine Regung bei dramatisch steigenden Ankunftszahlen. Nur ritualisierte Schein-Debatten als Reaktion auf die anschwellenden Umfragewerte der AfD, die natürlich eine Folge der Ignoranz in der Asylpolitik sind. Was noch braucht es an Weckruf, Warnruf, Knall für die Bundespolitik?"/yyzz/DP/he